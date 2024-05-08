Литва готова відправити своїх солдатів в Україну з навчальною місією

Фото: Збройні сили Литви

Литва готова відправити в Україну свої війська з навчальною місією, сказала в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністрка Литви Інґріда Шимоніте.

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Вона розказала, що парламент країни дав добро на таку місію, але Україна про неї ще не просила.

Шимоніте визнала, що Росія розцінить це як провокацію, але "якби ми зважали на реакцію Росії, тоді ми б нічого не могли відправити. Кожні два тижні чути, що когось будуть бомбити ядеркою".

Цього тижня Росія повідомила про проведення навчань із застосування тактичної ядерної зброї, але Шимоніте сумнівається, що РФ застосує цю зброю, бо тоді радіація загрожуватиме їй самій. "Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід", – зауважила вона.

Під час інтерв'ю прем'єрка Литви також сказала, що її країна не буде влаштовувати депортації або шукати українських чоловіків призовного віку, тому що це було б незаконно. Вона нагадала, що Євросоюз гарантував їм захист до березня 2025 року.

Проте тим, хто втік до Литви з метою ухилення від військового обов'язку, можуть відмовити у постійному проживанні.