Литва готова отправить своих солдат в Украину с обучающей миссией

Фото: Вооруженные силы Литвы

Литва готова отправить в Украину свои войска с учебной миссией, сказала в интервью Financial Times премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Она рассказала, что парламент страны дал добро на такую миссию, но Украина о ней еще не просила.

Шимоните признала, что Россия расценит это как провокацию, но "если бы мы считались с реакцией России, тогда мы бы ничего не могли отправить. Каждые две недели слышно, что кого-то будут бомбить ядеркой".

На этой неделе Россия сообщила о проведении учений по применению тактического ядерного оружия, но Шимоните сомневается, что РФ применит это оружие, потому что тогда радиация будет угрожать ей самой. "В основном ветры дуют с запада на восток", — отметила она.

Во время интервью премьер Литвы также сказала, что ее страна не будет устраивать депортации или искать украинских мужчин призывного возраста, потому что это было бы незаконно. Она напомнила, что Евросоюз гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, кто сбежал в Литву с целью уклонения от воинской обязанности, могут отказать в постоянном проживании.