На Евересті сотні людей опинились у сніговій пастці – відео

У долині Карма на висоті близько 4200 метрів виявилися заблокованими близько тисячі відвідувачів

Еверест (Фото: EPA / БАРБАРА ВОЛТОН)

З Евересту (Тибет) на висоті 4200 метрів почали евакуйовувати сотні туристів, які застрягли там через хуртовину поблизу східного схилу гори. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку повідомляли про понад 1000 застряглих туристів, згодом уточнили, що 350 людей уже дісталися містечка Цюданг, ще понад 200 туристів – на зв’язку з рятувальниками.

Їх також відправлять до Куданга під наглядом рятувальників.

Снігопад почався ввечері 3 жовтня та тривав упродовж усієї суботи 4 жовтня. За словами місцевих, це аномальна погода для жовтня, адже цей місяць – це пік сезону, коли небо зазвичай прояснюється після закінчення індійського мусону. Завдяки легкому доступу асфальтованою дорогою, північний схил Евересту приваблює чималу кількість туристів.

"Цього року погода незвичайна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І це сталося надто раптово", – зазначив Чень Гешуан, який був частиною команди з 18 туристів, що дісталися до містечка Цюданг.

Сніг був настільки сильним, що туристам доводилось розчищати намети щодесять хвилин, а подекуди через сильний снігопад гори й узагалі не було видно.

Наразі продаж квитків та вхід до всієї зони Евересту призупинено до суботи 11 жовтня.

