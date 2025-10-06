На Эвересте сотни людей оказались в снежной ловушке – видео

В долине Карма на высоте около 4200 метров оказались заблокированными около тысячи посетителей

Эверест (Фото: EPA / БАРБАРА ВОЛТОН)

С Эвереста (Тибет) на высоте 4200 метров начали эвакуировать сотни туристов, которые застряли там из-за метели вблизи восточного склона горы. Об этом сообщает Reuters.

Сначала сообщали о более 1000 застрявших туристов, впоследствии уточнили, что 350 человек уже добрались до городка Цюданг, еще более 200 туристов – на связи со спасателями.

Их также отправят в Куданг под наблюдением спасателей.

Снегопад начался вечером 3 октября и продолжался в течение всей субботы 4 октября. По словам местных, это аномальная погода для октября, ведь этот месяц – это пик сезона, когда небо обычно проясняется после окончания индийского муссона. Благодаря легкому доступу по асфальтированной дороге, северный склон Эвереста привлекает немалое количество туристов.

"В этом году погода необычная. Гид сказал, что никогда не сталкивался с такой погодой в октябре. И это произошло слишком внезапно", – отметил Чэнь Гэшуан, который был частью команды из 18 туристов, добравшихся до городка Цюданг.

Снег был настолько сильным, что туристам приходилось расчищать палатки каждые десять минут, а кое-где из-за сильного снегопада горы и вовсе не было видно.

Сейчас продажа билетов и вход во всю зону Эвереста приостановлены до субботы 11 октября.

Почти 1000 человек оказались в ловушке на тибетской стороне Эвереста из-за метели



Сотни местных жителей и спасателей были направлены на расчистку снега, блокирующего доступ в район, расположенный на высоте более 4900 метров над уровнем моря. pic.twitter.com/eaBhWtP2CI - Рави Чатурведи (@Ravi4Bharat) 5 октября 2025 г