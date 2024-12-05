Некеровані ракети та скиди: Сергій Флеш розповів, які додаткові завдання шукають для "шахедів"

Росіяни шукають додаткові завдання для "шахедів", але глобально суть цих дронів поки що не змінюється

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Shahed по суті все ще лишається дроном-камікадзе, однак російські розробники шукають способи удосконалити та розширити способи використання цих БпЛА під час масованих атак на Україну. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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За його словами, в Алабузі (Татарстан) працює науково-дослідний центр, переважно зі студентів, які намагаються модернізувати системи навігації "шахедів".

"Зараз там шукають додаткові завдання для "шахедів". Мовляв, якщо він все одно летить в Україну і тут загине, чому б йому принагідно не зробити щось "корисне"? Були думки ставити на "шахеди" якісь маленькі некеровані ракети або заряди, які дорогою скидатимуться. Але глобально поки що суть "шахедів" не змінюється", – додав він.

Водночас, за його словами, термобаричні снаряди у цих дронах використовують досить рідко та точково. "Якби він був ефективним у всіх випадках, його ставили б на 100% "шахедів", – зазначив експерт.

Оптимальним для росіян залишається фугасно-уламковий заряд, яким можна атакувати й будівлі, й об'єкти інфраструктури, додав він.