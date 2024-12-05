Некеровані ракети та скиди: Сергій Флеш розповів, які додаткові завдання шукають для "шахедів"
Shahed по суті все ще лишається дроном-камікадзе, однак російські розробники шукають способи удосконалити та розширити способи використання цих БпЛА під час масованих атак на Україну. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.
За його словами, в Алабузі (Татарстан) працює науково-дослідний центр, переважно зі студентів, які намагаються модернізувати системи навігації "шахедів".
"Зараз там шукають додаткові завдання для "шахедів". Мовляв, якщо він все одно летить в Україну і тут загине, чому б йому принагідно не зробити щось "корисне"? Були думки ставити на "шахеди" якісь маленькі некеровані ракети або заряди, які дорогою скидатимуться. Але глобально поки що суть "шахедів" не змінюється", – додав він.
Водночас, за його словами, термобаричні снаряди у цих дронах використовують досить рідко та точково. "Якби він був ефективним у всіх випадках, його ставили б на 100% "шахедів", – зазначив експерт.
Оптимальним для росіян залишається фугасно-уламковий заряд, яким можна атакувати й будівлі, й об'єкти інфраструктури, додав він.
- Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна працює над дронами для перехоплення російських безпілотників типу Shahed.
- З осені 2024 року росіяни значно збільшили кількість "шахедів" та БпЛА типу Shahed, якими атакують територію України – йдеться вже про понад тисячу дронів щомісяця.
- Також повідомлялось, що Росія почала масово використовувати на ударних безпілотниках Shahed-136 термобаричну бойову частину, що становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.