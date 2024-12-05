Неуправляемые ракеты и сбросы: Сергей Флеш рассказал, какие еще задачи ищут для "шахедов"

Россияне ищут дополнительные задачи для "шахедов", но глобально суть этих дронов пока не меняется

Охота на ''шахеды'' (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Shahed по сути все еще остается дроном-камикадзе, однако российские разработчики ищут способы усовершенствовать и расширить способы использования этих БпЛА во время массированных атак на Украину. Об этом в интервью LIGA.net рассказал Сергей (Флеш) Бескрестнов.

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По его словам, в Алабуге (Татарстан) работает научно-исследовательский центр, преимущественно из студентов, пытающихся модернизировать системы навигации "шахедов".

"Сейчас там ищут дополнительные задачи для "шахедов". Мол, если он все равно летит в Украину и здесь погибнет, почему бы ему по пути не сделать что-нибудь "полезное"? Были мысли ставить на "шахеды" какие-то маленькие неуправляемые ракеты или заряды, которые по дороге будут сбрасываться. Но глобально пока суть "шахедов" не меняется", – добавил он.

При этом, по его словам, термобарические снаряды в этих дронах используют достаточно редко и точечно.

Оптимальным для россиян остается фугасно-обломочный заряд, которым можно атаковать и здания, и объекты инфраструктуры, добавил он.