Понад 70% українців після релокації відчувають труднощі з інтеграцією. Що допомагає відновити опору

За даними МОМ, більшість українців у ЄС стикаються з емоційною самотністю та страхом нових контактів. Експерти радять, як повернути впевненість і знайти опору в новому середовищі

На правах реклами

За даними опитування Міжнародної організації з міграції, понад 70% українців, які переїхали до ЄС після 2022 року, стикаються з емоційною ізоляцією та труднощами інтеграції. Попри перші відчуття ейфорії після переїзду, реальність життя за кордоном часто виявляється складнішою, ніж очікувалося. Нове культурне середовище, мовні бар’єри та відмінності у стилі життя часто стають джерелом стресу. Навіть повсякденні ситуації, такі як виклик майстра, бронювання столика чи розмова з продавцем у магазині можуть викликати невпевненість і тривогу. Через це людина може несвідомо уникати нових контактів, що лише посилює ізоляцію.

Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які стикаються із професійною ізоляцією: нова команда, інша корпоративна культура, відсутність знайомих контактів та підтримки – усе це ускладнює процес інтеграції. І хоча перші тижні після релокації є критичними для формування зв’язків і подальшого розвитку кар'єри, однак саме в цей період більшість мігрантів або й експатів відчувають невпевненість або страх ініціювати контакти.

Фахівці з адаптації радять насамперед шукати джерела стабільності та підтримки. Це може бути зв’язок із родиною чи друзями, знайомі звички або заняття, які повертають відчуття стабільності, – все, що допомагає відновити емоційний баланс і надає енергію для подальшої інтеграції.

Окрім особистих контактів, важливо не залишатися осторонь і в професійному середовищі. Ініціатива у спілкуванні з колегами, участь у спільних проєктах чи навіть коротка розмова під час перерви сприяють формуванню довіри та допомагають подолати бар’єр ізоляції. При цьому важливо зберігати і власну ідентичність, унікальність і професійний стиль – що завжди викликає повагу в міжнародних спільнотах.

Втім, навіть активна участь не завжди гарантує успішну адаптацію. У таких випадках найкращим рішенням може стати кар’єрний коучинг для релокантів.

Кар’єрний коуч допоможе зрозуміти особливості місцевого ринку праці, сформувати чіткий план дій та визначити напрям подальшого розвитку, а також подолати психологічні бар’єри, пов’язані зі страхом невдачі чи невпевненістю у власних професійних якостях. Співпраця з досвідченим фахівцем надихає робити нові кроки у кар’єрі – виступати на внутрішніх зустрічах, брати участь у проєктах чи корпоративних ініціативах, що допомагають зміцнити репутацію експерта й посилюють почуття належності.

Для тих, хто лише починає свій шлях адаптації, важливо не лише знати, де знайти коуча, але й розуміти, що результат значною мірою залежить від самого клієнта. Саме його рішучість і готовність працювати над власними цілями визначають ефективність усього процесу. Адже коуч не дає готових рішень. Він лише допомагає знайти їх всередині себе, підтримуючи та направляючи в потрібному напрямі. Саме така взаємодія формує професійну впевненість та внутрішню стійкість, необхідну для успішного життя за кордоном.

Зрештою, коучинг стає дієвим інструментом не лише кар’єрної адаптації, а й відновлення власної ефективності. Він допомагає побудувати нові зв’язки, адаптуватися до корпоративної культури, розвивати особисті навички та перетворити нове середовище на простір можливостей.

Сьогодні, з огляду на масштаби міграційних процесів (понад 4,4 мільйона українців продовжують проживати в Європі) експерти прогнозують, що попит на кар’єрний коучинг серед релокантів продовжить зростати, адже саме цей формат допомагає українцям швидше інтегруватися у нове професійне середовище, будувати стійкі соціальні зв’язки та долати наслідки культурної й емоційної ізоляції у новій країні.