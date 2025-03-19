Прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за низкою звинувачень

Екрем Імамоглу (Фото: ERDEM SAHIN / ЕРА)

Прокуратура Туреччини затримала 18 березня мера Стамбула Екрема Імамоглу за підозрою у корупції та підтримці тероризму, повідомляє Reuters. Імамоглу звинуватив владу в залякуванні та протиправних діях.

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Затримання відбулося в межах двох окремих розслідувань, фігурантом яких є мер Стамбула. В першій справі Імамоглу підозрюється в організації злочинного угруповання, хабарництві та фальсифікації тендерів. Разом із ним у справі проходить 100 інших осіб, включно із журналістами та бізнесменами.

У другому розслідувані мер Стамбула та шість інших осіб підозрюються у сприянні Робітничій партії Курдистану (РПК), яку Туреччина визнає терористичною організацією.

Як зазначає агентство, Імамоглу на сьогодні вважається основним конкурентом чинному президенту Реджепу Тайїпу Ердогану. За кілька днів опозиційна Республіканська народна партія (CHP), лідером якої він є, мала висунути його кандидатом на майбутніх виборах президента Туреччини.

Останні загальні вибори в Туреччині відбулись у травні 2023 року, наступні заплановані на травень 2028-го.

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Після затримання Імамоглу звинуватив владу у залякуванні та протиправних діях.

"Волю народу не можна заглушити залякуванням чи протиправними діями. Я залишаюсь рішучим і довіряю не лише 16 мільйонам жителів Стамбула, але й 86 мільйонам громадян Туреччини та всім, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі. Я твердо стою на своєму", – написав він у мережі Х.

Напередодні Імамоглу повідомив у мережі Х, що Стамбульський університет "безпідставно" анулював його диплом про вищу освіту. Закон про вибори Туреччини вимагає від кандидатів чинного диплома, тому ануляція цього документа може стати на заваді участі мера Стамбула в перегонах.

Після рішення про затримання Імамоглу Офіс губернатора Стамбула, за даними Reuters, заборонив всі мітинги та протести в місті на чотири дні.