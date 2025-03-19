Прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогану мэра Стамбула по ряду обвинений

Через несколько дней Экрем Имамоглу должен был стать кандидатом на предстоящих президентских выборах

Экрем Имамоглу (Фото: ERDEM SAHIN / ЕРА)

Прокуратура Турции задержала 18 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и поддержке терроризма, сообщает Reuters. Имамоглу обвинил власть в запугивании и противоправных действиях.

Задержание произошло в рамках двух отдельных расследований, фигурантом которых является мэр Стамбула. В первом деле Имамоглу подозревается в организации преступной группировки, взяточничестве и фальсификации тендеров. Вместе с ним по делу проходят 100 других лиц, в частности журналисты и бизнесмены.

Во втором расследовании мэр Стамбула и шесть других лиц подозреваются в содействии Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция признает террористической организацией.

Как отмечает агентство, Имамоглу сегодня считается основным конкурентом действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Через несколько дней оппозиционная Республиканская народная партия (CHP), лидером которой он является, должна была выдвинуть его кандидатом на предстоящих выборах президента Турции.

Последние всеобщие выборы в Турции состоялись в мае 2023 года, следующие запланированы на май 2028-го.

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После задержания Имамоглу обвинил власть в запугивании и противоправных действиях.

"Свободу народа нельзя заглушить запугиванием или противоправными действиями. Я остаюсь решительным и доверяю не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан Турции и всем, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире. Я твердо стою на своем", — написал он в сети Х.

Накануне Имамоглу сообщил в сети Х, что Стамбульский университет "безосновательно" аннулировал его диплом о высшем образовании. Закон о выборах Турции требует от кандидатов диплом, поэтому аннуляция этого документа может помешать участию мэра Стамбула в гонке.

После решения о задержании Имамоглу Офис губернатора Стамбула, по данным Reuters, запретил все митинги и протесты в городе на четыре дня.