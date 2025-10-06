Росія 15 разів вдарила по Харкову: є пожежі і руйнування – фото

Наслідки атаки на Харків (Фото: ДСНС України)

У ніч проти понеділка, 6 жовтня, росіяни атакували Харків ударними дронами, відомо про пошкодження будинків у приватному секторі та чотирьох постраждалих. Про наслідки ворожої атаки по місту повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів", – написав Терехов.

За словами Синєгубова, через удари з боку РФ постраждали четверо людей. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес. Ще до лікарів звернувся 63-річний чоловік. Постраждалому лікарі надали медичну допомогу.

Як повідомили у ДСНС, у Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському – горів автомобіль, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

