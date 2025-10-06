Россия 15 раз ударила по Харькову: есть пожары и разрушения – фото

В результате ночной атаки на Харьков четыре человека пострадали, горели автомобили

Последствия атаки на Харьков (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на понедельник, 6 октября, россияне атаковали Харьков ударными дронами, известно о повреждении домов в частном секторе и четырех пострадавших. О последствиях вражеской атаки по городу сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз", – написал Терехов.

По словам Синегубова, из-за ударов со стороны РФ пострадали четыре человека. Трое из них получили острую реакцию на стресс. Еще к врачам обратился 63-летний мужчина. Пострадавшему врачи оказали медицинскую помощь.

Как сообщили в ГСЧС, в Новобаварском районе города возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском – горел автомобиль, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.

Последствия атаки на Харьков (Фото: ГСЧС Украины)

Последствия атаки на Харьков (Фото: ГСЧС Украины)