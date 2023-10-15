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Росія кинула у бій біля Авдіївки техніку 1950-х років. Знищено раритетний БТР-50

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 08:37
Росія кинула у бій біля Авдіївки техніку 1950-х років. Знищено раритетний БТР-50 - Фото
ShinePhantom, CC BY-SA 3.0, через Вікісховище

Сили оборони України вперше знищили БТР-50 – старий радянський бронетранспортер 1950-х років. Росіяни почали знімати їх зі зберігання ще на початку року, але про їхню участь у боях раніше не повідомлялося. Перше підтверджене знищення БТР-50 – на рахунку 110-ї окремої механізованої бригади, повідомила моніторингова група Ukraine Weapons Tracker.

Машину було знищено на Авдіївському напрямку, ймовірно – біля Красногорівки. Поруч із нею на відео бригади можна побачити російський танк Т-64БВ.

У березні 2023 року представник Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс сказав, що з літа 2022 року росіяни зняли зі зберігання близько 800 застарілих Т-62, а "зовсім недавно в Україні були розгорнуті бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше використала російська армія в 1954 році".

БТР-50 – перший радянський гусеничний бронетранспортер, проєктування якого почалось невдовзі після закінчення Другої світової війни. Базою для нього послужив плавучий танк ПТ-76. Перші серійні бронетранспортери цієї моделі були випущені у 1954 році.

Андрій Водяний
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