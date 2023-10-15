Росія кинула у бій біля Авдіївки техніку 1950-х років. Знищено раритетний БТР-50

Сили оборони України вперше знищили БТР-50 – старий радянський бронетранспортер 1950-х років. Росіяни почали знімати їх зі зберігання ще на початку року, але про їхню участь у боях раніше не повідомлялося. Перше підтверджене знищення БТР-50 – на рахунку 110-ї окремої механізованої бригади, повідомила моніторингова група Ukraine Weapons Tracker.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Машину було знищено на Авдіївському напрямку, ймовірно – біля Красногорівки. Поруч із нею на відео бригади можна побачити російський танк Т-64БВ.

#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.



The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 14, 2023

У березні 2023 року представник Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс сказав, що з літа 2022 року росіяни зняли зі зберігання близько 800 застарілих Т-62, а "зовсім недавно в Україні були розгорнуті бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше використала російська армія в 1954 році".

БТР-50 – перший радянський гусеничний бронетранспортер, проєктування якого почалось невдовзі після закінчення Другої світової війни. Базою для нього послужив плавучий танк ПТ-76. Перші серійні бронетранспортери цієї моделі були випущені у 1954 році.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на початку тижня сказав, що Росія не спроможна перейти на військові рейки, але може поповнювати техніку завдяки велетенським запасам старих радянських зразків.

ГУР вважає, що Кремль лише намагається показати, що Росія нібито може роками вести війну, але насправді це пропаганда.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.