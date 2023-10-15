Росія кинула у бій біля Авдіївки техніку 1950-х років. Знищено раритетний БТР-50
Сили оборони України вперше знищили БТР-50 – старий радянський бронетранспортер 1950-х років. Росіяни почали знімати їх зі зберігання ще на початку року, але про їхню участь у боях раніше не повідомлялося. Перше підтверджене знищення БТР-50 – на рахунку 110-ї окремої механізованої бригади, повідомила моніторингова група Ukraine Weapons Tracker.
Машину було знищено на Авдіївському напрямку, ймовірно – біля Красногорівки. Поруч із нею на відео бригади можна побачити російський танк Т-64БВ.
#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 14, 2023
The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl
У березні 2023 року представник Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс сказав, що з літа 2022 року росіяни зняли зі зберігання близько 800 застарілих Т-62, а "зовсім недавно в Україні були розгорнуті бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше використала російська армія в 1954 році".
БТР-50 – перший радянський гусеничний бронетранспортер, проєктування якого почалось невдовзі після закінчення Другої світової війни. Базою для нього послужив плавучий танк ПТ-76. Перші серійні бронетранспортери цієї моделі були випущені у 1954 році.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на початку тижня сказав, що Росія не спроможна перейти на військові рейки, але може поповнювати техніку завдяки велетенським запасам старих радянських зразків.
- ГУР вважає, що Кремль лише намагається показати, що Росія нібито може роками вести війну, але насправді це пропаганда.
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