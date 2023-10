Росія кинула у бій біля Авдіївки техніку 1950-х років. Знищено раритетний БТР-50

Сили оборони України вперше знищили БТР-50 – старий радянський бронетранспортер 1950-х років. Росіяни почали знімати їх зі зберігання ще на початку року, але про їхню участь у боях раніше не повідомлялося. Перше підтверджене знищення БТР-50 – на рахунку 110-ї окремої механізованої бригади, повідомила моніторингова група Ukraine Weapons Tracker.

Машину було знищено на Авдіївському напрямку, ймовірно – біля Красногорівки. Поруч із нею на відео бригади можна побачити російський танк Т-64БВ.

#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.



The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl