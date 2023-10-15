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Россия бросила в бой у Авдеевки технику 1950-х годов. Уничтожен раритетный БТР-50

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 08:37
Россия бросила в бой у Авдеевки технику 1950-х годов. Уничтожен раритетный БТР-50 - Фото
ShinePhantom, CC BY-SA 3.0, через Викисклад

Силы обороны Украины впервые уничтожили БТР-50 – старый советский бронетранспортер 1950-х годов. Россияне начали снимать их с хранения еще в начале года, но об их участии в боях раньше не сообщалось. Первое подтвержденное уничтожение БТР-50 – на счету 110-й отдельной механизированной бригады, сообщила мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.

Машина была уничтожена на Авдеевском направлении, вероятно – у Красногоровки. Рядом с ней на видео бригады можно увидеть русский танк Т-64БВ.

В марте 2023 года представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс сказал, что с лета 2022 года россияне сняли с хранения около 800 устаревших Т-62, а "совсем недавно в Украине были развернуты бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, которые впервые использовала российская армия в 1954 году".

БТР-50 – первый советский гусеничный бронетранспортер, проектирование которого началось вскоре после окончания Второй мировой войны. Базой для него послужил плавающий танк ПТ-76. Первые серийные бронетранспортеры были выпущены в 1954 году.

Андрей Водяный
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войнаоружиебронетранспортерБТР-50
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