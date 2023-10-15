Россия бросила в бой у Авдеевки технику 1950-х годов. Уничтожен раритетный БТР-50

Силы обороны Украины впервые уничтожили БТР-50 – старый советский бронетранспортер 1950-х годов. Россияне начали снимать их с хранения еще в начале года, но об их участии в боях раньше не сообщалось. Первое подтвержденное уничтожение БТР-50 – на счету 110-й отдельной механизированной бригады, сообщила мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.

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Машина была уничтожена на Авдеевском направлении, вероятно – у Красногоровки. Рядом с ней на видео бригады можно увидеть русский танк Т-64БВ.

#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.



The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 14, 2023

В марте 2023 года представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс сказал, что с лета 2022 года россияне сняли с хранения около 800 устаревших Т-62, а "совсем недавно в Украине были развернуты бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, которые впервые использовала российская армия в 1954 году".

БТР-50 – первый советский гусеничный бронетранспортер, проектирование которого началось вскоре после окончания Второй мировой войны. Базой для него послужил плавающий танк ПТ-76. Первые серийные бронетранспортеры были выпущены в 1954 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в начале недели сказал, что Россия не может перейти на военные рельсы, но может пополнять только благодаря огромным запасам старых советских образцов.

ГУР считает, что Кремль только пытается показать, что Россия якобы может годами вести войну, но на самом деле это пропаганда.

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