Россия бросила в бой у Авдеевки технику 1950-х годов. Уничтожен раритетный БТР-50
Силы обороны Украины впервые уничтожили БТР-50 – старый советский бронетранспортер 1950-х годов. Россияне начали снимать их с хранения еще в начале года, но об их участии в боях раньше не сообщалось. Первое подтвержденное уничтожение БТР-50 – на счету 110-й отдельной механизированной бригады, сообщила мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.
Машина была уничтожена на Авдеевском направлении, вероятно – у Красногоровки. Рядом с ней на видео бригады можно увидеть русский танк Т-64БВ.
#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 14, 2023
The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl
В марте 2023 года представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс сказал, что с лета 2022 года россияне сняли с хранения около 800 устаревших Т-62, а "совсем недавно в Украине были развернуты бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, которые впервые использовала российская армия в 1954 году".
БТР-50 – первый советский гусеничный бронетранспортер, проектирование которого началось вскоре после окончания Второй мировой войны. Базой для него послужил плавающий танк ПТ-76. Первые серийные бронетранспортеры были выпущены в 1954 году.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в начале недели сказал, что Россия не может перейти на военные рельсы, но может пополнять только благодаря огромным запасам старых советских образцов.
- ГУР считает, что Кремль только пытается показать, что Россия якобы может годами вести войну, но на самом деле это пропаганда.
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