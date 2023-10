Россия бросила в бой у Авдеевки технику 1950-х годов. Уничтожен раритетный БТР-50

Силы обороны Украины впервые уничтожили БТР-50 – старый советский бронетранспортер 1950-х годов. Россияне начали снимать их с хранения еще в начале года, но об их участии в боях раньше не сообщалось. Первое подтвержденное уничтожение БТР-50 – на счету 110-й отдельной механизированной бригады, сообщила мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.

Машина была уничтожена на Авдеевском направлении, вероятно – у Красногоровки. Рядом с ней на видео бригады можно увидеть русский танк Т-64БВ.

#Ukraine: The first confirmed loss of a Russian BTR-50 APC- this one was destroyed during the ongoing offensive on Avdiivka, #Donetsk Oblast. A damaged T-64BV can be seen nearby too.



The Russian troops started to receive these rather old APCs in February of this year. pic.twitter.com/MdLoTJtVNl