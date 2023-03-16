Танки "Армата" и самолеты Су-57 оказались пропагандой, РФ воюет Т-62 и БТР-50 — союзники
Россияне снимают с хранения и бросают на войну танки Т-62 и бронетранспортеры БТР-50, который были приняты на вооружение еще в 1954 году. Об этом заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене, цитирует его Укринформ.
"С лета 2022 года было снято с хранения около 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году", — сказал Стаббс.
Также британец заявил, что разрекламированный российской пропагандой танк Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", который еле может поучаствовать в параде, не говоря уже о боевых действиях, а летчики РФ не доверяют истребителю пятого поколения Су-57, не решаясь использовать его над Украиной.
"Российское военное командование демонстрирует поразительную нехватку компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед. Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России потерпят поражение в Украине", — заявил дипломат.
- Ранее Стаббс также заявил, что в боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 км.
- Российские военные неохотно принимают танки Т-14 "Армата" из-за их неудовлетворительного состояния, сообщала британская разведка.
- Вероятно, россияне могут перебросить в Украину небольшое количество танков Т-14 "Армата" в пропагандистских целях.
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