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Танки "Армата" и самолеты Су-57 оказались пропагандой, РФ воюет Т-62 и БТР-50 — союзники

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 07:33
Танки
Танки Т-62 (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне снимают с хранения и бросают на войну танки Т-62 и бронетранспортеры БТР-50, который были приняты на вооружение еще в 1954 году. Об этом заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене, цитирует его Укринформ.

По его словам, Россия понесла огромные потери в бронетехнике, а поэтому нуждается в обеспечении войск. Он отметил, что это вынуждает противника вводить в бой 60-летние Т-62. 

"С лета 2022 года было снято с хранения около 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году", — сказал Стаббс.

Также британец заявил, что разрекламированный российской пропагандой танк Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", который еле может поучаствовать в параде, не говоря уже о боевых действиях, а летчики РФ не доверяют истребителю пятого поколения Су-57, не решаясь использовать его над Украиной.

"Российское военное командование демонстрирует поразительную нехватку компетентности и растрачивает стратегические ресурсы ради небольших тактических побед. Правду видит каждый: военная и оборонная промышленность России потерпят поражение в Украине", — заявил дипломат.

Читайте также: Россия использует для ударов по Украине истребители Су-57 — спутниковое фото аэродрома

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война су-57 потери бтр т-62 танк Армата Ян Стаббс
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