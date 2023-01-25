Армия РФ неохотно принимает "новейшие" танки Т-14 "Армата" из-за их состояния — Британия
Российские военные неохотно принимают танки Т-14 "Армата" из-за их неудовлетворительного состояния. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что Россия работала над подготовкой развертывания небольшого количества "Армат" в Украине, однако оккупанты неохотно принимали первую выделенную партию Т-14 из-за плохого состояния машин.
Британцы не могут определить, какие именно аспекты танков вызвали такую реакцию захватчиков, но в течении трех последних лет российские чиновники публично описывали проблемы с двигателем "Арматы" и тепловизионными системами.
В 2021 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал запланированную на 2022 год серийную партию как "опытно-промышленную".
Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной, резюмировали в сводке.
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- Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ.
- В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
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