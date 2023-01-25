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Армия РФ неохотно принимает "новейшие" танки Т-14 "Армата" из-за их состояния — Британия

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 09:34
Армия РФ неохотно принимает
Танк Т-14 ''Армата'' (Фото: EPA)

Российские военные неохотно принимают танки Т-14 "Армата" из-за их неудовлетворительного состояния. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Россия работала над подготовкой развертывания небольшого количества "Армат" в Украине, однако оккупанты неохотно принимали первую выделенную партию Т-14 из-за плохого состояния машин. 

Британцы не могут определить, какие именно аспекты танков вызвали такую реакцию захватчиков, но в течении трех последних лет российские чиновники публично описывали проблемы с двигателем "Арматы" и тепловизионными системами.

В 2021 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал запланированную на 2022 год серийную партию как "опытно-промышленную".

Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной, резюмировали в сводке.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel

Дмитро Гриниченко
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армия России война британская разведка танк Армата
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