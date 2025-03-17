Саакашвілі отримав новий вирок та залишиться у в’язниці до 2034 року

Термін ув’язнення, отриманий третім президентом Грузії у новій справі, додали до попереднього вироку

Міхеїл Саакашвілі під час засідання суду (Фото: Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі визнано винним у справі про незаконне перетинання державного кордону і засуджено до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Вирок 17 березня оголосив Тбіліський міський суд. Одночасно суд назвав загальний термін ув’язнення, який Саакашвілі отримав по сукупності справ.

"Цим вироком [новий термін] частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року і [назагал становить] 12 років та 6 місяців", – сказав суддя Михайло Джинджолія.

Саакашвілі назвав новий вирок суду "ганебним" і звинуватив суддів "проросійського режиму Іванішвілі" у намаганні "знищити його у в’язниці".

12 березня Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів. У вироку зазначалося, що термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі 1 жовтня 2021 року.

Таким чином з урахуванням вироку від 17 березня Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.