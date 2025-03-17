Саакашвілі отримав новий вирок та залишиться у в’язниці до 2034 року
Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі визнано винним у справі про незаконне перетинання державного кордону і засуджено до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Вирок 17 березня оголосив Тбіліський міський суд. Одночасно суд назвав загальний термін ув’язнення, який Саакашвілі отримав по сукупності справ.
"Цим вироком [новий термін] частково додається до покарання, призначеного вироком Тбіліського міського суду від 12 березня 2025 року і [назагал становить] 12 років та 6 місяців", – сказав суддя Михайло Джинджолія.
Саакашвілі назвав новий вирок суду "ганебним" і звинуватив суддів "проросійського режиму Іванішвілі" у намаганні "знищити його у в’язниці".
12 березня Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів. У вироку зазначалося, що термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі 1 жовтня 2021 року.
Таким чином з урахуванням вироку від 17 березня Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
- 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали у Тбілісі. Політик оголосив голодування.
- Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.
- У квітні 2023 року Саакашвілі написав, що вмирає в ув'язненні. Він вкотре звернувся із закликом до світу зробити все можливе, щоб врятувати його життя, вчинивши тиск на уряд Грузії.
- 6 липня посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі покинув Київ через ситуацію із Саакашвілі.