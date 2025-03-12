Саакашвілі засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів
12 березня Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів. Про це повідомило інформаційне агентство Interpress.
Водночас колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашію визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями. Суд призначив йому штраф у розмірі 300 000 ларі.
Обидва звинувачувалися у розтраті бюджетних коштів у особливо великому розмірі – 9 млн ларі.
Зазначається, що Саакашвілі та Джанашія не були присутні на засіданні суду. Обидва вони відкидають свою провину.
Пенітенціарна служба надала довідку, в якій експрезидент Грузії заявив, що не бажає брати участь у процесі дистанційно, та попросив відкласти винесення вироку до його одужання.
Наразі Саакашвілі відбуває шестирічне покарання у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
Зазначається, що новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі, тобто 1 жовтня 2021 року. Згідно з вироком, на волю він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.
- 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали в Тбілісі. Політик оголосив голодування. Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.
- У липні 2023 року посол Грузії виїхав з України через ситуацію із Саакашвілі.