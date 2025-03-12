Саакашвілі засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів

Саакашвілі та другий обвинувачений Джанашія заперечують свою провину

Міхеїл Саакашвілі (Фото: interpressnews.ge)

12 березня Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до дев'яти років ув'язнення у справі про розтрату бюджетних коштів. Про це повідомило інформаційне агентство Interpress.

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Водночас колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашію визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями. Суд призначив йому штраф у розмірі 300 000 ларі.

Обидва звинувачувалися у розтраті бюджетних коштів у особливо великому розмірі – 9 млн ларі.

Зазначається, що Саакашвілі та Джанашія не були присутні на засіданні суду. Обидва вони відкидають свою провину.

Пенітенціарна служба надала довідку, в якій експрезидент Грузії заявив, що не бажає брати участь у процесі дистанційно, та попросив відкласти винесення вироку до його одужання.

Наразі Саакашвілі відбуває шестирічне покарання у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Зазначається, що новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі, тобто 1 жовтня 2021 року. Згідно з вироком, на волю він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.