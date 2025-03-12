Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств
12 марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщило информационное агентство Interpress.
В то же время бывший глава Специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 лари.
Оба обвинялись в растрате бюджетных средств в особо крупном размере – 9 млн лари.
Отмечается, что Саакашвили и Джанашия не присутствовали на заседании суда. Оба они отвергают свою вину.
Пенитенциарная служба предоставила справку, в которой экс-президент Грузии заявил, что не желает участвовать в процессе дистанционно, и попросил отложить вынесение приговора до его выздоровления.
Сейчас Саакашвили отбывает шестилетнее наказание по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
Отмечается, что новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили, то есть 1 октября 2021 года. Согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам заключения за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день он был задержан в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- В июле 2023 года посол Грузии уехал из Украины из-за ситуации с Саакашвили.