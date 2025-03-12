Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств

Саакашвили и второй обвиняемый Джанашия отрицают свою вину

Михеил Саакашвили (Фото: interpressnews.ge)

12 марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщило информационное агентство Interpress.

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В то же время бывший глава Специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд назначил ему штраф в размере 300 000 лари.

Оба обвинялись в растрате бюджетных средств в особо крупном размере – 9 млн лари.

Отмечается, что Саакашвили и Джанашия не присутствовали на заседании суда. Оба они отвергают свою вину.

Пенитенциарная служба предоставила справку, в которой экс-президент Грузии заявил, что не желает участвовать в процессе дистанционно, и попросил отложить вынесение приговора до его выздоровления.

Сейчас Саакашвили отбывает шестилетнее наказание по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Отмечается, что новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили, то есть 1 октября 2021 года. Согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.