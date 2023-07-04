МИД отправил в Тбилиси посла Грузии для разрешения ситуации с Саакашвили
МИД вызвал посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Как сообщает министерство, дипломату было доведено, что отношение власти Грузии к Саакашвили Украина считает "абсолютно неприемлемым" и что власти Грузии "должны прекратить издевательство над гражданином Украины".
Послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций и поиска путей разрешения сложившейся ситуации.
МИД также заявил, что Украина готова "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода".
Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого грузинские власти удерживают в заключении, 3 июля присоединился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси. Судя по его виду, состояние политика ухудшается.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюремного заключения за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день он был задержан в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое крайне истощенное тело, после чего трансляция была прервана.
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