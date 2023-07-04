МИД отправил в Тбилиси посла Грузии для разрешения ситуации с Саакашвили

МИД вызвал посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.

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Как сообщает министерство, дипломату было доведено, что отношение власти Грузии к Саакашвили Украина считает "абсолютно неприемлемым" и что власти Грузии "должны прекратить издевательство над гражданином Украины".

Послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций и поиска путей разрешения сложившейся ситуации.

МИД также заявил, что Украина готова "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода".

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого грузинские власти удерживают в заключении, 3 июля присоединился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси. Судя по его виду, состояние политика ухудшается.

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