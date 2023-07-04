МЗС відправило до Тбілісі посла Грузії для вирішення ситуації з Саакашвілі

МЗС викликало посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі і передало йому рішучий протест у зв'язку з суттєвим погіршенням стану ув'язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

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Як повідомляє міністерство, дипломату було доведено, що ставлення влади Грузії до Саакашвілі Україна вважає "абсолютно неприйнятним" і що влада Грузії "має припинити знущання над громадянином України".

Послу Грузії було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій і пошуку шляхів вирішення ситуації.

МЗС також заявило, що Україна готова "невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду".

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі, якого грузинська влада утримує в ув'язненні, 3 липня приєднався через відеозв'язок з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі. Судячи з його вигляду, стан політика погіршується.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали в Тбілісі. Політик оголосив голодування. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.

1 лютого Саакашвілі під час судового засідання у справі у Тбілісі включився через відеозв'язок з клініки та показав своє вкрай виснажене тіло, після чого трансляцію було перервано.

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