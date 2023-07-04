RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

МЗС відправило до Тбілісі посла Грузії для вирішення ситуації з Саакашвілі

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 13:30
МЗС відправило до Тбілісі посла Грузії для вирішення ситуації з Саакашвілі - Фото
Міхеїл Саакашвілі (Фото - скриншот із відео)

МЗС викликало посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі і передало йому рішучий протест у зв'язку з суттєвим погіршенням стану ув'язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє міністерство, дипломату було доведено, що ставлення влади Грузії до Саакашвілі Україна вважає "абсолютно неприйнятним" і що влада Грузії "має припинити знущання над громадянином України".

Послу Грузії було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій і пошуку шляхів вирішення ситуації.

МЗС також заявило, що Україна готова "невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду".

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі, якого грузинська влада утримує в ув'язненні, 3 липня приєднався через відеозв'язок з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі. Судячи з його вигляду, стан політика погіршується.

Читайте також: Саакашвілі: Я вмираю. Моє мучеництво вважатиметься перемогою Путіна

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
грузіяМіхеїл Саакашвілідипломатіяпосол грузії
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 