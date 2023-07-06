Посол Грузии уехал из Украины из-за ситуации с Саакашвили
06.07.2023, 18:24
Георгий Закарашвили (Фото - Facebook, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины)
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом грузинскому изданию Interpressnews сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.
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"Георгий Закарашвили был вынужден покинуть Киев по решению президента Украины", – говорится в публикации.
Согласно решению, посол должен покинуть Киев и вернуться в Тбилиси для консультаций в связи с ситуацией вокруг гражданина Украины и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого власти удерживают в тюрьме и отказываются передавать другим странам для лечения.
- 3 июня 2023 года Саакашвили подключился по видеосвязи из клиники к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Был опубликован скриншот, на котором Саакашвили выглядит как "живой скелет".
- В тот же день Зеленский поручил МИД выразить "решительный" протест послу Грузии в Украине.
- Кулеба заявил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили.
- 4 июля МИД вызвал посла Грузии Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с состоянием Саакашвили.
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