Посол Грузии уехал из Украины из-за ситуации с Саакашвили

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом грузинскому изданию Interpressnews сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.

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"Георгий Закарашвили был вынужден покинуть Киев по решению президента Украины", – говорится в публикации.

Согласно решению, посол должен покинуть Киев и вернуться в Тбилиси для консультаций в связи с ситуацией вокруг гражданина Украины и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого власти удерживают в тюрьме и отказываются передавать другим странам для лечения.

3 июня 2023 года Саакашвили подключился по видеосвязи из клиники к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Был опубликован скриншот, на котором Саакашвили выглядит как "живой скелет".

В тот же день Зеленский поручил МИД выразить "решительный" протест послу Грузии в Украине.

Кулеба заявил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили.

4 июля МИД вызвал посла Грузии Закарашвили и передал ему решительный протест в связи с состоянием Саакашвили.

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