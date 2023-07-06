Посол Грузії поїхав з України через ситуацію із Саакашвілі
06.07.2023, 18:24
Георгій Закарашвілі (Фото - Facebook, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України)
Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі покинув Київ. Про це грузинському виданню Interpressnews повідомили у Міністерстві закордонних справ Грузії.
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"Георгій Закарашвілі був змушений залишити Київ за рішенням президента України", – йдеться у публікації.
Згідно з рішенням, посол повинен залишити Київ і повернутися до Тбілісі для консультацій у зв'язку з ситуацією навколо громадянина України та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого влада утримує у в'язниці і відмовляється передавати іншим країнам для лікування.
- 3 червня 2023 року Саакашвілі підключився по відеозв'язку з клініки до судового засідання у Тбілісі і заявив, що продовжує худнути. Було опубліковано скриншот, на якому Саакашвілі виглядає як "живий скелет".
- Того ж дня Зеленський доручив МЗС висловити "рішучий" протест послу Грузії в Україні.
- Кулеба заявив, що грузинська влада заслуговує жорсткої реакції України через ставлення до Саакашвілі.
- 4 липня МЗС викликало посла Грузії Закарашвілі і передало йому рішучий протест у зв'язку зі станом Саакашвілі.
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