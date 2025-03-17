Саакашвили получил новый приговор и останется в тюрьме до 2034 года

Михеил Саакашвили во время заседания суда (Фото: Facebook Михеила Саакашвили)

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным в деле о незаконном пересечении государственной границы и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Приговор 17 марта объявил Тбилисский городской суд. Одновременно суд назвал общий срок заключения, полученный Саакашвили по совокупности дел.

"Этим приговором [новый срок] частично добавляется к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года и [в общей сложности составляет] 12 лет и 6 месяцев", – сказал судья Михаил Джинджолия.

Саакашвили назвал новый приговор суда "позорным" и обвинил судей "пророссийского режима Иванишвили" в попытке "уничтожить его в тюрьме".

12 марта Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате бюджетных средств. В приговоре было отмечено, что срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили 1 октября 2021 года.

Таким образом, с учетом приговора от 17 марта Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.