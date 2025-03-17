Саакашвили получил новый приговор и останется в тюрьме до 2034 года
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили признан виновным в деле о незаконном пересечении государственной границы и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Приговор 17 марта объявил Тбилисский городской суд. Одновременно суд назвал общий срок заключения, полученный Саакашвили по совокупности дел.
"Этим приговором [новый срок] частично добавляется к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года и [в общей сложности составляет] 12 лет и 6 месяцев", – сказал судья Михаил Джинджолия.
Саакашвили назвал новый приговор суда "позорным" и обвинил судей "пророссийского режима Иванишвили" в попытке "уничтожить его в тюрьме".
12 марта Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате бюджетных средств. В приговоре было отмечено, что срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили 1 октября 2021 года.
Таким образом, с учетом приговора от 17 марта Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.
- 28 июня 2018 Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам заключения за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день он был задержан в Тбилиси. Политик объявил голодовку.
- Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющему украинское гражданство.
- В апреле 2023 года Саакашвили написал, что умирает в заключении. Он в очередной раз обратился с призывом к миру сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав давление на правительство Грузии.
- 6 июля посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили покинул Киев из-за ситуации с Саакашвили.