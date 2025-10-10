Слідство.Інфо: Секретар міськради Дніпра літає у службові відрядження приватним літаком

Олександр Санжара (скрин з YouTube, пілотний випуск)

Літак Piper 28-161 Warrior 2002 року, який фігурує у декларації секретаря Дніпровської міської ради Олександра Санжари, регулярно літає Європою. Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.

За даними розслідувачів, останніми роками ці перельоти збігаються із закордонними відрядженнями, куди Санжару відправляє його керівник – очільник Дніпра Борис Філатов.

Загалом за останні півтора року журналісти виявили чотири такі відрядження посадовця за кордон, які разом тривали 61 день.

До прикладу, за даними журналістів, 7 травня задекларований секретарем Дніпровської міськради літак Piper 28-161 з бортовим номером T7-TAS піднявся з аеропорту міста Лесце, що розташований за пів години їзди від столиці Словенії – Любляни, і вже за декілька годин приземлився в одному з аеропортів Варшави. Там чоловік пробув, ймовірно, два дні. Чи вирішував посадовець якісь особисті справи у Словенії – невідомо. Але у Любляні тоді навчалася його донька Анастасія.

Як вдалося з'ясувати журналістам, торік секретар Дніпровської міськради мав ще одне закордонне відрядження до Австрії та Чехії, щоб підписати партнерство між Дніпром та Остравою, а також виступити з вітальним словом на показі вистави Дніпровського драматичного молодіжного театру "Віримо!" у Відні. Тільки от дорога до Острави, судячи з інформації щодо перельотів, йшла через Хорватію.

"Насправді треба зрозуміти, що ми працюємо, відпрацьовуємо якісь зустрічі, все інше. Якщо в мене є вільний час, то я можу політати. Звичайно, що я політаю. Насправді у мене було відрядження в Польщу. Я переганяв літак з Чехії до Польщі", – прокоментував Слідству.Інфо польоти на приватному літаку під час службових відряджень Олександр Санжара.

Літак, який секретар Дніпровської міськради вивіз з України під час повномасштабного вторгнення та який літає Європою під час його службових відряджень, є у декларації посадовця з березня 2020 року. Спочатку Санжара орендував його, а вже з 2021-го Тетяна Санжара – дружина посадовця – стала власницею 30% цього літака.

Решта 70% досі належать компанії ATN Enterprises з американського штату Делавер. Директором цієї компанії з 2018 року є Ірина Санжара – сестра дніпровського чиновника.

Щодо вартості літака версії подружжя Санжарів різняться.

Секретар міськради та його дружина називають різні суми та обставини придбання літака. Дружина Тетяна каже, що літак купили у дуже поганому стані, потім ремонтували. Сам Санжара стверджує, що просто заплатили 30% від загальної вартості літака. За словами дружини, вони вклали близько $100 000, за словами Санжари – лише $30 000.

За підрахунками журналістів, за останні півтора року загалом на 61 день він був відряджений Філатовим за кордон. І це лише ті відрядження, під час яких журналістам вдалося встановити факт користування літаком з декларації посадовця.

Скрин з YouTube (пілотний випуск)

