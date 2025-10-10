Следствие.Инфо: Секретарь горсовета Днепра летает в командировки частным самолетом

Александр Санжара (скрин с YouTube, пилотный выпуск)

Самолет Piper 28-161 Warrior 2002 года, который фигурирует в декларации секретаря Днепровского городского совета Александра Санжары, регулярно летает по Европе. Об этом говорится в расследовании Следствия.Инфо.

По данным расследователей, в последние годы эти перелеты совпадают с зарубежными командировками, куда Санжару отправляет его руководитель – глава Днепра Борис Филатов.

Всего за последние полтора года журналисты обнаружили четыре такие командировки чиновника за границу, которые вместе длились 61 день.

К примеру, по данным журналистов, 7 мая задекларированный секретарем Днепровского горсовета самолет Piper 28-161 с бортовым номером T7-TAS поднялся из аэропорта города Лесце, что находится в получасе езды от столицы Словении – Любляны, и уже через несколько часов приземлился в одном из аэропортов Варшавы. Там мужчина пробыл, вероятно, два дня. Решал ли чиновник какие-то личные дела в Словении – неизвестно. Но в Любляне тогда училась его дочь Анастасия.

Как удалось выяснить журналистам, в прошлом году секретарь Днепровского горсовета имел еще одну заграничную командировку в Австрию и Чехию, чтобы подписать партнерство между Днепром и Остравой, а также выступить с приветственным словом на показе спектакля Днепровского драматического молодежного театра "Верим!" в Вене. Только вот дорога в Остраву, судя по информации о перелетах, пролегала через Хорватию.

"На самом деле надо понять, что мы работаем, отрабатываем какие-то встречи, все остальное. Если у меня есть свободное время, то я могу полетать. Конечно, что я полетаю. На самом деле у меня была командировка в Польшу. Я перегонял самолет из Чехии в Польшу", – прокомментировал Следствию.Инфо полеты на частном самолете во время служебных командировок Александр Санжара.

Самолет, который секретарь Днепровского горсовета вывез из Украины во время полномасштабного вторжения и который летает по Европе во время его служебных командировок, есть в декларации чиновника с марта 2020 года. Сначала Санжара арендовал его, а уже с 2021-го Татьяна Санжара – жена чиновника – стала обладательницей 30% этого самолета.

Татьяна Санжара

Остальные 70% до сих пор принадлежат компании "ATN Enterprises" из американского штата Делавэр. Директором этой компании с 2018 года является Ирина Санжара – сестра днепровского чиновника.

Ирина Санжара – сестра

Относительно стоимости самолета версии супругов Санжар разнятся.

Секретарь горсовета и его жена называют разные суммы и обстоятельства приобретения самолета. Жена Татьяна говорит, что самолет купили в очень плохом состоянии, потом ремонтировали. Сам Санжара утверждает, что просто заплатили 30% от общей стоимости самолета. По словам жены, они вложили около $100 000, по словам Санжары – только $30 000.

По подсчетам журналистов, за последние полтора года всего на 61 день он был командирован Филатовым за границу. И это только те командировки, во время которых журналистам удалось установить факт пользования самолетом из декларации чиновника.

Скрин с YouTube (пилотный выпуск)

Скрин с YouTube (пилотный выпуск)