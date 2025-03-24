Трамп: Вашингтон та Київ обговорюють українські електростанції

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати ведуть переговори з Україною щодо її електростанцій. Про це американський лідер розповів під час засідання кабінету міністрів, передає агенція Reuters.

Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Україною про можливість володіння американськими фірмами українськими електростанціями.

Також президент Штатів повторив, що очікує підписання угоди про ресурси між Україною та США "незабаром".

Щодо мирного процесу, Трамп повідомив, що зараз серед іншого йдуть переговори "про територію".

"Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам... тому що у нас є експертний досвід (Ймовірно, йдеться про Запорізьку атомну станцію. – Ред.)", – розповів американський лідер.