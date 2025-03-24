Трамп: Вашингтон та Київ обговорюють українські електростанції
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати ведуть переговори з Україною щодо її електростанцій. Про це американський лідер розповів під час засідання кабінету міністрів, передає агенція Reuters.
Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Україною про можливість володіння американськими фірмами українськими електростанціями.
Також президент Штатів повторив, що очікує підписання угоди про ресурси між Україною та США "незабаром".
Щодо мирного процесу, Трамп повідомив, що зараз серед іншого йдуть переговори "про територію".
"Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам... тому що у нас є експертний досвід (Ймовірно, йдеться про Запорізьку атомну станцію. – Ред.)", – розповів американський лідер.
- 20 березня президент Зеленський заявив, що Україна не планує приватизовувати Запорізьку АЕС.
- Місто Енергодар у Запорізькій області та розташована поряд з ним Запорізька АЕС окуповані РФ з березня 2022 року. До окупації Запорізька АЕС виробляла до 20% всієї електроенергії в Україні.
- Всі три роки станція не віддає електроенергію в мережу, і, за оцінками Міністерства енергетики, для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її з окупації знадобляться роки. Профільний міністр заявляв, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.