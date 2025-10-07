У Польщі та країнах Балтії відповіли на закиди Меркель щодо "вини" у вторгненні РФ в Україну

Європейські політики заперечили свою провину у нападі Росії на Україну

Володимир Путін, Ангела Меркель. 2021 рік (Фото: EPA)

Політики Польщі та країн Балтії розкритикували заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, через ці держави нібито не вдалося розпочати новий формат переговорів із Росією, після чого та здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

3 жовтня в інтерв'ю опозиційному угорському медіа Меркель заявила, що напередодні вторгнення Москви в Україну саме через супротив країн Східної Європи їй не вдалось поговорити віч-на-віч з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Франції Емманюелем Макроном.

"Дехто це не підтримав. Переважно це були країни Балтії, але Польща також була проти", – сказала вона.

Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш зазначив, що вражений, що після всього, що сталося в Україні, Меркель досі так думає.

"Путін діє так, як діє, і єдині варіанти для Заходу – це або підкоритися, або чинити опір. Дивно, що колишня канцлерка Німеччини сказала щось подібне сьогодні, коли всім мало б бути очевидно, який режим являє собою Росія. Я радий, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поділяє поглядів Меркель", – сказав він.

Тим часом глава естонської дипломатії Маргус Цахкна написав, що війна Росії проти України зумовлена відмовою РФ прийняти розпад Радянського Союзу та її невпинними імперіалістичними амбіціями.

Він наголосив, що вину за цю агресію несе винятково Росія.

"Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє століття", – написав в X колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, нині заступник лідера опозиційної націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS).

Катажина Пелчинська-Наленч, колишня посолка Польщі в Росії й нинішня міністерка регіональної політики від центристської партії "Польща-2050" вважає, що заяви Меркель лише підживлюють російську пропаганду.

Депутат Європарламенту від партії ПіС Вальдемар Буда написав: "Коли Меркель каже, що знову хоче досягти згоди з Путіним, це, ймовірно, призвело б до розділу України! Вони не розуміють, що, маючи справи з Путіним, вони самі спровокували війну!".