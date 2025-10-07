В Польше и Балтии ответили на упреки Меркель относительно "вины" во вторжении РФ в Украину

Европейские политики отрицают свою вину в нападении России на Украину

Владимир Путин, Ангела Меркель. 2021 год (Фото: EPA)

Политики Польши и стран Балтии раскритиковали заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что из-за этих государств якобы не удалось начать новый формат переговоров с Россией, после чего та осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

3 октября в интервью оппозиционному венгерскому медиа Меркель заявила, что накануне вторжения Москвы в Украину именно из-за сопротивления стран Восточной Европы ей не удалось поговорить с глазу на глаз с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Некоторые это не поддержали. В основном это были страны Балтии, но Польша также была против", – сказала она.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что поражен, что после всего, что произошло в Украине, Меркель до сих пор так думает.

"Путин действует так, как действует, и единственные варианты для Запада – это либо подчиниться, либо сопротивляться. Странно, что бывшая канцлер Германии сказала нечто подобное сегодня, когда всем должно быть очевидно, какой режим представляет собой Россия. Я рад, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не разделяет взглядов Меркель", – сказал он.

Тем временем глава эстонской дипломатии Маргус Цахкна написал, что война России против Украины обусловлена отказом РФ принять распад Советского Союза и ее неустанными империалистическими амбициями.

Он подчеркнул, что вину за эту агрессию несет исключительно Россия.

"Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие", – написал в X бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ныне заместитель лидера оппозиционной националистической партии "Право и справедливость" (PiS).

Катажина Пелчинская-Наленч, бывший посол Польши в России и нынешний министр региональной политики от центристской партии "Польша 2050" считает, что заявления Меркель лишь подпитывают российскую пропаганду.

Депутат Европарламента от партии PiS Вальдемар Буда написал: "Когда Меркель говорит, что снова хочет достичь соглашения с Путиным, это, вероятно, привело бы к разделу Украины! Они не понимают, что, имея дела с Путиным, они сами спровоцировали войну!".