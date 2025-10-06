У Сирії пройшли перші після повалення режиму Асада парламентські вибори

Парламентські вибори у Сирії (Фото: SANA)

У неділю, 5 жовтня, в Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення диктаторського режиму Башара Асада. Як повідомляють Reuters, France24, Sana, голосування має непрямий характер і відбувається через систему виборчих колегій.

У голосуванні взяли участь 6000 членів колегій виборців із різних провінцій, які визначать третину місць у новому парламенті. Він складається із 210 депутатів. Ще 70 – призначить тимчасовий президент Ахмед Хусейн аш-Шараа, колишній боєць Аль-Каїди, чиї повстанські сили повалили Асада у грудні 2024-го.

"Після оголошення попередніх результатів ми подамо звіт президенту республіки, щоб він почав обирати останню третину. Ми також надамо кандидатам можливість висловити будь-які заперечення", – зазначив голова вищого виборчого комітету Сирії Мохаммед аль-Ахмед.

За даними влади, провести вибори за прямою процедурою неможливо, адже через громадянську війну багато сирійців були переміщені всередині країни чи втекли з неї, втративши документи.

Посилаючись на проблеми безпеки та політичні причини, влада відклала голосування у трьох провінціях, де проживають меншини, залишивши 19 місць у парламенті порожніми до проведення там голосування.

Правозахисники вважають, що такий формат виборів не відображає реальної думки народу і є надто централізованим, адже від вибору 70 депутатів, яких призначить Шараа, залежить, чи стане новий парламент легітимним, або ж буде інструментом для ухвалення рішень на користь чинної влади.

"Я підтримую владу і готовий її захищати, але це не справжні вибори, – сказав 77-річний Луай аль-Арфі, державний службовець на пенсії. – Це необхідність на перехідному етапі, але ми хочемо, щоб після цього відбулися прямі вибори".

Згідно з правилами, кандидати не повинні бути "прихильниками колишнього режиму" та не повинні пропагувати сецесію чи розділ.

Парламентські вибори у Сирії (Фото: SANA)