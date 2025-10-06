В Сирии прошли первые после свержения режима Асада парламентские выборы

Парламентские выборы в Сирии (Фото: SANA)

В воскресенье, 5 октября, в Сирии состоялись первые парламентские выборы после свержения диктаторского режима Башара Асада. Как сообщают Reuters, France24, Sanа, голосование имеет непрямой характер и происходит через систему избирательных коллегий.

В голосовании приняли участие 6000 членов коллегий избирателей из разных провинций, которые определят треть мест в новом парламенте. Он состоит из 210 депутатов. Еще 70 – назначит временный президент Ахмед Хусейн аш-Шараа, бывший боец Аль-Каиды, чьи повстанческие силы свергли Асада в декабре 2024-го.

"После объявления предварительных результатов мы подадим отчет президенту республики, чтобы он начал выбирать последнюю треть. Мы также предоставим кандидатам возможность высказать любые возражения", – отметил председатель высшего избирательного комитета Сирии Мохаммед аль-Ахмед.

По данным властей, провести выборы по прямой процедуре невозможно, ведь из-за гражданской войны многие сирийцы были перемещены внутри страны или сбежали из нее, потеряв документы.

Ссылаясь на проблемы безопасности и политические причины, власти отложили голосование в трех провинциях, где проживают меньшинства, оставив 19 мест в парламенте пустыми до проведения там голосования.

Правозащитники считают, что такой формат выборов не отражает реального мнения народа и является слишком централизованным, ведь от выбора 70 депутатов, которых назначит Шараа, зависит, станет ли новый парламент легитимным, или же будет инструментом для принятия решений в пользу действующей власти.

"Я поддерживаю власть и готов ее защищать, но это не настоящие выборы, – сказал 77-летний Луай аль-Арфи, государственный служащий на пенсии. – Это необходимость на переходном этапе, но мы хотим, чтобы после этого состоялись прямые выборы".

Согласно правилам, кандидаты не должны быть "сторонниками прежнего режима" и не должны пропагандировать сецессию или раздел.

Парламентские выборы в Сирии (Фото: SANA)

Парламентские выборы в Сирии (Фото: SANA)