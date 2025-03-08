У ЗСУ служить понад 70 000 жінок, більш ніж 5500 – на передовій
Ілюстративне фото: Depositphotos

Станом на початок 2025 року у ЗСУ служить понад 70 000 жінок, понад 5500 військовослужбовиць знаходяться безпосередньо на передовій. Про це повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він зауважив, що кількість жінок у Збройних Силах зросла на 20% порівняно з 2022 роком.

"Жінки стали невід’ємною частиною ЗСУ. Вони проходять службу в різних військових спеціальностях: медики, зв’язківці, снайпери тощо", – зазначають у МО.

За даними відомства, у війську перебуває 70 000 жінок, 48 000 є військовослужбовицями й 5500 з них служать на передовій.

Також Міноборони опублікувало інфографіки, зокрема, про додаткові соціальні гарантії та те, куди військовослужбовиці можуть звертатися зі скаргами.

Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
Фото: Міноборони
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