В. о. мера Костополя та депутата затримали на отриманні хабаря в особливо великих розмірах – джерело

Фото: ДБР

За підозрою в отриманні хабаря Державне бюро розслідувань затримало виконувача обов'язків мера Костополя Рівненської області Давида Дідуха та депутата міської ради. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі.

У повідомленні пресслужби ДБР, згідно з законом, не називають імен фігурантів.

За даними слідства, затримані вимагали хабар від місцевого підприємця: безоплатно надати їм земельну ділянку площею 0,38 гектара, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.

Правоохоронці стверджують, що в.о. міського голови діяв у змові з депутатом, котрий також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства державного підприємства "Ліси України".

Вищезгадану земельну ділянку мали передати особі, підконтрольній в. о. мера, а натомість підозрювані допомогли бізнесмену затвердити у міськраді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних наділів підприємця, а також посприяли присвоєнню адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях, зазначає ДБР.

Відомство пише, що правоохоронці затримали всіх учасників злочину після того, як 24 лютого нотаріус підготував документи стосовно відчуження земельної ділянки на користь людини, підконтрольної міському голові.

В. о. мера та депутат отримали підозри в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Максимально їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Тривають невідкладні слідчі дії, зауважили в ДБР.

У 2020-му Дідух був обраний до Костопільської міської ради від Європейської солідарності, проте він не є членом партії. З 2007 по 2020 роки він працював підприємцем. Виконувати обов'язки мера Дідух почав у лютому 2023-го, після того, як тодішній міський голова Євгеній Денисюк написав заяву на звільнення через стан здоров'я.

За даними джерел Суспільного, також затримано двох інших депутатів від ЄС – Назарія Дідуха (брат в.о. міського голови) та Олександра Білеру.

Медіа пише, що у справі може фігурувати місцевий підприємець, директор ТОВ "Бетпроектбуд" Валерій Баранов.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Наприкінці грудня 2024 року ДБР заявило про затримання депутата Львівської облради та заступника міського голови однієї з територіальних громад області, які намагалися "видурити" у підприємця понад мільйон гривень.

Зазначається, що депутата та спільника затримали під час отримання ними $25 000 і 190 000 грн. Їм повідомили про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.