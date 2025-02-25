И. о. мэра Костополя и депутата задержали на получении особо крупной взятки – источник

Фото: ГБР

По подозрению в получении взятки Государственное бюро расследований задержало исполняющего обязанности мэра Костополя Ровенской области Давида Дидуха и депутата городского совета. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительном органе.

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В сообщении пресс-службы ГБР, в соответствии с законом, не называют имен фигурантов.

По данным следствия, задержанные требовали взятку от местного предпринимателя: безвозмездно предоставить им земельный участок площадью 0,38 гектара, рыночная стоимость которого превышает 1,3 млн грн.

Правоохранители утверждают, что и.о. городского головы действовал в сговоре с депутатом, также занимающим должность главного инженера по охране и защите леса одного из филиалов лесного хозяйства государственного предприятия "Леса Украины".

Вышеупомянутый земельный участок должны были передать лицу, подконтрольному и. о. мэра, а подозреваемые помогли бизнесмену утвердить в горсовете и его органах детальные планы территорий, изменение целевого назначения других земельных наделов предпринимателя, а также поспособствовали присвоению адресов объектам строительства и недвижимости на его землях, отмечает ГБР.

Ведомство пишет, что правоохранители задержали всех участников преступления после того, как 24 февраля нотариус подготовил документы об отчуждении земельного участка в пользу человека, подконтрольного главе города.

И. о. мэра и депутат получили подозрения в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Максимально им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на три года.

Продолжаются безотлагательные следственные действия, отметили в ГБР.

В 2020 году Дидух был избран в Костопольский городской совет от Европейской солидарности, однако он не является членом партии. С 2007 по 2020 год он работал предпринимателем. Исполнять обязанности мэра Дидух начал в феврале 2023-го, после того, как тогдашний городской голова Евгений Денисюк написал заявление на увольнение по состоянию здоровья.

По данным источников Суспильного, также задержаны два других депутата от ЕС – Назарий Дидух (брат и.о. городского головы) и Александр Билер.

Медиа пишет, что в деле может фигурировать местный предприниматель, директор ООО "Бетпроектстрой" Валерий Баранов.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

В конце декабря 2024 года ГБР заявило о задержании депутата Львовского облсовета и заместителя городского головы одной из территориальных общин области, которые пытались "выманить" у предпринимателя более миллиона гривен.

Отмечается, что депутат и сообщник задержаны при получении ими $25 000 и 190 000 грн. Им сообщили о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.