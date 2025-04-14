Vega визнано оператором фіксованого зв’язку з найкращою репутацією

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Національний телеком-оператор Vega, що входить до групи компаній Vodafone, став лідером серед компаній з високим рівнем довіри у категорії "Телекомунікації — оператори фіксованого зв'язку" в рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2025". Компанія отримала найвищу оцінку від незалежного експертного журі, до складу якого увійшли 136 аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових та спеціалізованих медіа. Оцінювались учасники за такими критеріями, як медіаактивність, інноваційність, технологічність, соціальна відповідальність та антикризові дії. Цей рейтинг, започаткований у 2015 році, є авторитетним професійним дослідженням, яке щороку визначає компанії з найсильнішою репутацією на українському ринку.





Цьогоріч кращих обирали серед 650 компаній із різних секторів економіки. "Це визнання не лише репутаційної роботи компанії, а й тієї довіри, яку ми щодня формуємо через якість зв’язку, відкритість комунікацій та стійкість до викликів. У час турбулентності довіра — дуже цінний актив, який неможливо створити за один день. Це результат безперервної командної роботи усіх наших фахівців, які забезпечують надійний інтернет-доступ сотням тисяч українців", — прокоментувала Інна Гальчинська, прессекретарка Національного телеком-оператора Vega.



Церемонія нагородження відбулася в Києві в рамках Міжнародного форуму PRNext’25. Імена переможців оголосила голова оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги. Серед інших відзначених компаній: К.А.Н. Девелопмент, Метінвест, Нова Пошта, UNIQA, WOG, MonoBank, ДТЕК Genesis, Епіцентр К, SOVA, Фармак. Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднено на офіційному сайті рейтингу.