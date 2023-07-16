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WP: Найбільша перешкода для контрнаступу України – мінні поля

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 06:23
WP: Найбільша перешкода для контрнаступу України – мінні поля - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Створені росіянами щільні мінні поля глибиною від 5 до 16 км змусили українських військових змінити стратегію. Замість того щоб прориватися на бойових машинах і танках, підрозділи тепер просуваються вперед пішки, пише Washington Post.

Проблема мінних полів особлива гостра вздовж південної лінії фронту в Запорізькій області.

"Танком з якоюсь бронею вже нічого не зробиш, тому що мінне поле занадто глибоке, і рано чи пізно техніка зупиниться, а потім буде знищена концентрованим вогнем", – сказав в інтерв'ю виданню головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Він додав, що Україні потрібні установки дистанційного розмінування, такі як американські M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

"Мінні поля – це одна з проблем, яка, безумовно, впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна було її вирішити швидше? Можна було. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі знає. Інше питання, чи може він у цьому допомогти? Я не знаю", – сказав Залужний.

Один зі співрозмовників WaPo сказав, що Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, про які просила. Частина цього обладнання почала надходити лише минулого тижня.

Така техніка стала пріоритетним об'єктом і легкою мішенню для російських ударів. "Ворог очікує появи такої техніки, масивної і гучної, яку легко помітити і, відповідно, завдати удару", – розказав виданню командир інженерно-саперного підрозділу 47-ї механізованої бригади з позивним Оскар.

Просуватися з металошукачами, кажуть українські сапери, нереально – це занадто помітно, а тому вони повзають, шукаючи міни.

"Це нас дуже гальмує, тому що робота сапера потребує часу і спокою. В таких умовах неможливо виконувати нашу роботу", – розказав підполковник Микола Мороз, командир інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади.

"Ми готувалися, але росіяни також готувалися. Вони розуміють, що інженерна техніка зараз розв'язує ключову проблему і змінює правила гри, тому вони хочуть знищити її першою. Я надіслав ще одного листа всім нашим партнерам, щоб вони зараз зосередилися на цьому", – резюмував міністр оборони України Олексій Резніков.

  • Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у кінці червня сказав, що російські окупанти інтенсивно мінують території на шляху просування Сил оборони і діють не за класичними схемами.

Читайте також: Дуже вчасно. Німеччина передала Україні Wisent 1 для прориву мінних полів

Андрій Водяний
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