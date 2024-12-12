У дружини полоненого захисника Азовсталі шахрайка вимагала 1 млн грн – СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявляє про затримання шахрайки, котра вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі й обіцяла його обмін.

Спецслужба повідомляє про знешкодження ще однієї схеми виманювання коштів у родичів військових, котрі перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало фігурантку у Київській області – за даними слідства, вона ошукувала родичів оборонців Маріуполя.

Підозрювана обіцяла їм допомогти із поверненням захисників додому і вимагала гроші, щоб нібито "прискорити процес", пояснили правоохоронці.

Вони задокументували факт отримання жінкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у російському полоні.

Під час спілкування з постраждалою фігурантка розповідала про буцімто особисті зв'язки в адміністрації російської в'язниці, у котрій тримають воїна, а також маніпулювала тяжким психоемоційним станом дружини захисника й погрожувала їй поганими наслідками для полоненого, якщо та не заплатить, наголосили в СБУ.

За даними слідства, підозрювану затримали у власному помешканні, коли вона отримала новий переказ грошей від потерпілої, й у неї вилучили мобільний телефон та банківські картки із доказами злочинів:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігурантка отримала підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

СБУ пише, що жінці загрожує до восьми років тюрми, максимальне покарання за цією статтею – 12 років ув'язнення з конфіскацією.

Спецслужба радить негайно звертатися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, якщо у вас або ваших знайомих вимагають гроші за "визволення" родича з полону:

→ за номерами +38 044 321-11-21 та +38 098 321-11-21;

→ у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram за +38 067 650-83-32;

→ електронна адреса – [email protected].