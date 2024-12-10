"Погрожували вбити". Затримано рекетирів, що тероризували родину важкопораненого бійця ЗСУ

За даними слідства, загалом фігуранти хотіли "вибити" майже 1,5 млн грн задля наповнення "злодійської каси"

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання рекетирів, котрі "вибивали" гроші з важкопораненого військового ЗСУ та його дружини.

Правоохоронці заявили про знешкодження злочинного угруповання, яке збиралося "обкласти даниною" і тримати в страху мешканців Житомирської області.

Відомства задокументували, що фігуранти вимагали від важкопораненого захисника та його дружини $3000 (майже 125 000 грн) у межах одного "траншу", а загалом хотіли "вибити" майже 1,5 млн грн задля наповнення "злодійської каси".

За даними слідства, підозрювані вдерлися до житла військового, коли дізналися, що той отримав грошову компенсацію від держави за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій.

Правоохоронці зазначають: користуючись важким станом військового, фігуранти погрожували захиснику та його дружині ножем, аби змусити їх сплатити "данину", а у разі відмови підозрювані обіцяли повернутися, забрати усі кошти й інше майно та вбити подружжя.

Працівникам СБУ вдалося затримати трьох фігурантів, колі ті знову навідалися до помешкання військового:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Очільником групи правоохоронці називають 42-річного жителя Звягеля, колишнього рецидивіста, який уже сидів у в'язниці за викрадення людей, розбій та вимагання.

Чоловік залучив до злочину ще двох осіб, серед них – місцева мешканка, причетна до сутенерства, зауважують в СБУ.

Вона додає, що під час обшуків у затриманих вилучили холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також кошти готівкою й побутову техніку, яку вони "вибивали" у потерпілих.

Фігурантам повідомили про підозру за статтею про вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, зараз вони перебувають під вартою.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція