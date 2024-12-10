"Угрожали убить". Задержаны рэкетиры, терроризировавшие семью тяжелораненого бойца ВСУ

По данным следствия, в общей сложности фигуранты хотели "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения "воровской кассы"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого военного ВСУ и его супруги.

Правоохранители заявили об обезвреживании преступной группировки, которая собиралась "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирской области.

Ведомства задокументировали, что фигуранты требовали от тяжелораненого защитника и его жены $3000 (около 125 000 грн) в пределах одного "транша", а в целом хотели "выбить" почти 1,5 млн грн для наполнения "воровской кассы".

По данным следствия, подозреваемые ворвались в жилье военного, когда узнали, что тот получил денежную компенсацию от государства за осколочное ранение ноги во время боев на передовой.

Правоохранители отмечают: пользуясь тяжелым состоянием военного, фигуранты угрожали защитнику и его жене ножом, чтобы заставить их уплатить "дань", а в случае отказа подозреваемые обещали вернуться, забрать все средства и другое имущество и убить супругов.

Сотрудникам СБУ удалось задержать трех фигурантов, когда те снова наведались в дом военного:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Руководителем группы правоохранители называют 42-летнего жителя Звягеля, бывшего рецидивиста, уже сидевшего в тюрьме за похищение людей, разбой и вымогательство.

Мужчина привлек к преступлению еще двух человек, среди них – местная жительница, причастная к сутенерству, отмечают в СБУ.

Она добавляет, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие и мобильные телефоны с поличным, а также средства наличными и бытовую технику, которую они "выбивали" у потерпевших.

Фигурантам сообщили о подозрении по статье о вымогательстве с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сейчас они находятся под стражей.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция