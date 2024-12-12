У жены пленного защитника Азовстали мошенница требовала 1 млн грн – СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о задержании мошенницы, которая требовала млн грн у жены пленного защитника Азовстали и обещала его обмен.

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Спецслужба сообщает о разоблачении еще одной схемы выманивания денег у родственников находящихся в плену военных или пропавших без вести на фронте.

Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало фигурантку в Киевской области – по данным следствия, она обманывала родственников защитников Мариуполя.

Подозреваемая обещала им помочь с возвращением защитников домой и требовала деньги, чтобы якобы "ускорить процесс", объяснили правоохранители.

Они задокументировали факт получения женщиной почти 1 млн грн от супруги защитника Азовстали, находящегося в российском плену.

Во время общения с пострадавшей фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат воина, а также манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием жены защитника и угрожала ей тяжелыми последствиями для узника, если та не заплатит, подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, подозреваемую задержали в собственном доме, когда она получила новый перевод денег от потерпевшей, и у нее изъяли мобильный телефон и банковские карточки с доказательствами преступления.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигурантка получила подозрение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

СБУ пишет, что женщине грозит до восьми лет тюрьмы, максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Спецслужба советует немедленно обращаться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, если у вас или ваших знакомых требуют деньги за "освобождение" родственника из плена:

→ по номерам +38 044 321-11-21 и +38 098 321-11-21;

→ в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram за +38 067 650-83-32;

→ электронный адрес – [email protected].