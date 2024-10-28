Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом: назвав мету

Президент України Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вперше прибув з візитом до Ісландії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами українського лідера, він планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції в рамках саміту Україна – Північна Європа.

"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", – сказав український президент.

Зокрема, він зустрінеться з президенткою країни Хадлою Тооумасдоуттіром та ісландськими парламентарями для обговорення та підтримки Плану перемоги України.

"Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", – заявив Зеленський.