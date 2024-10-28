Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом: назвав мету
Президент Володимир Зеленський вперше прибув з візитом до Ісландії. Про це глава держави повідомив у Telegram.
За словами українського лідера, він планує провести двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції в рамках саміту Україна – Північна Європа.
"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", – сказав український президент.
Зокрема, він зустрінеться з президенткою країни Хадлою Тооумасдоуттіром та ісландськими парламентарями для обговорення та підтримки Плану перемоги України.
"Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", – заявив Зеленський.
- 24 жовтня Зеленський публічно відреагував на візит генсека ООН Гутерреша до Росії: заявив, що він "віддав перевагу спокусам у Казані".
- 28 жовтня глава держави в інтерв'ю The Times of India сказав, що під час війни жодна країна не може вважати себе нейтральною, оскільки це буде означати, що вона є на боці Росії.