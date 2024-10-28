Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом: назвал цель

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Исландию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам украинского лидера, он намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министрами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в рамках саммита Украина-Северная Европа.

"Будем говорить о поддержке Плана победы и вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", – сказал украинский президент.

В частности, он встретится с президентом страны Хадлой Тооумасдоуттиром и исландскими парламентариями для обсуждения и поддержки Плана победы Украины.

"Страны Северной Европы – наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина – Северная Европа – один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал", — заявил Зеленский.