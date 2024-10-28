Зеленский – о Гутеррише на саммите БРИКС: Сюр, но это не только об ООН

Во время войны ни одна страна не может считать себя нейтральной, поскольку это будет означать, что она находится на стороне России, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что визит генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани – это "сюр". Об этом он заявил в интервью The Times of India.

"О генеральном секретаре ООН, я думаю, что это в целом сюр. Но это не только об ООН, это о многих других странах", – высказался Зеленский.

По его словам, во время войны ни одна страна не может считать себя нейтральной, поскольку это будет означать, что она находится на стороне России.

Глава государства добавил, что те страны, которые на саммите БРИКС заявляли о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта, выглядят более пророссийскими, "и это не о мире".