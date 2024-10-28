Зеленський – про Гутерреша на саміті БРІКС: Сюр, але це не тільки про ООН

Під час війни жодна країна не може вважати себе нейтральною, оскільки це буде означати, що вона на боці Росії, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС у Казані є "сюром". Про це він заявив в інтерв'ю The Times of India.

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"Щодо генерального секретаря ООН, я думаю, що це загалом сюр. Але це не тільки про ООН, це про багато інших країн", – висловився Зеленський.

За його словами, під час війни жодна країна не може вважати себе нейтральною, оскільки це буде означати, що вона на боці Росії.

Глава держави додав, що ті країни, які на саміті БРІКС заявляли про свою нейтральність і бажання допомогти у вирішенні конфлікту, виглядають більш проросійськими, "і це не про мир".