Зеленський – про Гутерреша на саміті БРІКС: Сюр, але це не тільки про ООН
Президент Володимир Зеленський вважає, що візит генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС у Казані є "сюром". Про це він заявив в інтерв'ю The Times of India.
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"Щодо генерального секретаря ООН, я думаю, що це загалом сюр. Але це не тільки про ООН, це про багато інших країн", – висловився Зеленський.
За його словами, під час війни жодна країна не може вважати себе нейтральною, оскільки це буде означати, що вона на боці Росії.
Глава держави додав, що ті країни, які на саміті БРІКС заявляли про свою нейтральність і бажання допомогти у вирішенні конфлікту, виглядають більш проросійськими, "і це не про мир".
- 24 жовтня 2024 року Зеленський публічно відреагував на візит генсека ООН Гутерреша до Росії – президент заявив, що той "віддав перевагу спокусам у Казані".
- 25 жовтня стало відомо, що Гутерреш зустрівся з Путіним на полях саміту БРІКС. Вони обговорили, зокрема, і війну в Україні.
- Французька агенція AFP із посиланням на неназваного співрозмовника повідомила, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Гутерреша до України після його поїздки на саміт БРІКС. В ООН не підтвердили.