Зеленський підтримав добудову Хмельницької АЕС: які аргументи

Зокрема, президент заявив, що нові блоки допоможуть стримувати зростання цін на електрику для споживачів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дозволить проходити зиму без імпорту, не підвищувати тарифи, а також знадобиться для проєктів із партнерами, зокрема зі США, стосовно спільного видобутку ресурсів. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України", – розповів він.

Зеленський зазначив, що у ці складні зимові місяці Україна може імпортувати до себе приблизно такий же обсяг електроенергії, а отже добудовані енергоблоки дозволять країні обійтися без імпорту навіть у зимові місяці.

Також, додав президент, нові блоки допоможуть стримувати зростання цін на електрику для споживачів.

"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", – заявив глава держави.

Він вважає, що виділення коштів на добудову Хмельницької АЕС критикують ті, кому "дешева енергія в Україні просто невигідна", оскільки вони "свою кишеню або тих, від кого залежать" наповнюють від енергії, дорожчої за атомну.

Разом з тим конкретних імен Зеленський не назвав.

Звідки в Болгарії блоки і скільки будуть добудовувати ХАЕС У 2006 році російська державна компанія "Росатом" виграла міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції і тепер готова продати реактори Україні. Вартість реакторів – 600 млн євро.



Енергоатом планує добудувати енергоблок №3 Хмельницької АЕС упродовж трьох років, а №4 – через рік або півтора після попереднього.