Зеленський підтримав добудову Хмельницької АЕС: які аргументи
Президент Володимир Зеленський заявив, що добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дозволить проходити зиму без імпорту, не підвищувати тарифи, а також знадобиться для проєктів із партнерами, зокрема зі США, стосовно спільного видобутку ресурсів. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"Важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України", – розповів він.
Зеленський зазначив, що у ці складні зимові місяці Україна може імпортувати до себе приблизно такий же обсяг електроенергії, а отже добудовані енергоблоки дозволять країні обійтися без імпорту навіть у зимові місяці.
Також, додав президент, нові блоки допоможуть стримувати зростання цін на електрику для споживачів.
"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", – заявив глава держави.
Він вважає, що виділення коштів на добудову Хмельницької АЕС критикують ті, кому "дешева енергія в Україні просто невигідна", оскільки вони "свою кишеню або тих, від кого залежать" наповнюють від енергії, дорожчої за атомну.
Разом з тим конкретних імен Зеленський не назвав.
У 2006 році російська державна компанія "Росатом" виграла міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції і тепер готова продати реактори Україні.
Вартість реакторів – 600 млн євро.
Енергоатом планує добудувати енергоблок №3 Хмельницької АЕС упродовж трьох років, а №4 – через рік або півтора після попереднього.
- 11 лютого Верховна Рада дозволила Енергоатому укласти договір із болгарською НЕК "ЕАД" на придбання корпусів ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.
- Через значний спротив у парламенті ухвалення законопроєкту відбувалося незвичним чином – через правку до непов'язаного законопроєкту №11392, який проголосували раніше у першому читанні. Під час розгляду законопроєкту до другого, фінального читання його текст повністю стерли й замінили іншим.
- Ухвалене рішення не надає згоду на будівництво енергоблоків – тільки на придбання реакторів.