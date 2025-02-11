Зеленский поддержал достройку Хмельницкой АЭС: какие аргументы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции позволит проходить зиму без импорта, не повышать тарифы, а также понадобится для проектов с партнерами, в том числе из США, по совместной добыче ресурсов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Важный день, Верховная Рада Украины сделала существенный шаг. Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаватт электричества для Украины", – рассказал он.

Зеленский отметил, что в эти сложные зимние месяцы Украина может импортировать к себе примерно такой же объем электроэнергии, а значит, достроенные энергоблоки позволят стране обойтись без импорта даже в зимние месяцы.

Также, добавил президент, новые блоки помогут сдерживать рост цен на электричество потребителям.

"И даже по специальным экономическим проектам с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с президентом Трампом – по специальным ресурсам Украины, добыче и переработке, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества", – заявил глава государства.

Он считает, что выделение средств на достройку Хмельницкой АЭС критикуют те, кому "дешевая энергия в Украине просто невыгодна", поскольку они "свой карман или тех, от кого зависят" наполняют от энергии, дороже атомной.

При этом конкретных имён Зеленский не назвал.

Откуда у Болгарии блоки и сколько будут достраивать ХАЭС В 2006 году российская государственная компания "Росатом" выиграла международный тендер на строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 на АЭС Белене в Болгарии, но через три года проект был остановлен. В 2012 году Болгария вообще отказалась от строительства станции и готова продать реакторы Украине. Стоимость реакторов – 600 млн евро.



Энергоатом планирует достроить энергоблок №3 Хмельницкой АЭС в течение трех лет, а №4 – через год или полтора после предыдущего.