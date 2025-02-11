Зеленский поддержал достройку Хмельницкой АЭС: какие аргументы
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции позволит проходить зиму без импорта, не повышать тарифы, а также понадобится для проектов с партнерами, в том числе из США, по совместной добыче ресурсов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Важный день, Верховная Рада Украины сделала существенный шаг. Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаватт электричества для Украины", – рассказал он.

Зеленский отметил, что в эти сложные зимние месяцы Украина может импортировать к себе примерно такой же объем электроэнергии, а значит, достроенные энергоблоки позволят стране обойтись без импорта даже в зимние месяцы.

Также, добавил президент, новые блоки помогут сдерживать рост цен на электричество потребителям.

Читайте также
"Решение за Украиной". Евросоюз ни за, ни против строительства новых блоков ХАЭС

"И даже по специальным экономическим проектам с нашими партнерами – с Соединенными Штатами, с президентом Трампом – по специальным ресурсам Украины, добыче и переработке, Украина теперь сможет говорить более уверенно, имея в будущем дополнительный и значительный источник электричества", – заявил глава государства.

Он считает, что выделение средств на достройку Хмельницкой АЭС критикуют те, кому "дешевая энергия в Украине просто невыгодна", поскольку они "свой карман или тех, от кого зависят" наполняют от энергии, дороже атомной.

При этом конкретных имён Зеленский не назвал.

Откуда у Болгарии блоки и сколько будут достраивать ХАЭС

В 2006 году российская государственная компания "Росатом" выиграла международный тендер на строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 на АЭС Белене в Болгарии, но через три года проект был остановлен. В 2012 году Болгария вообще отказалась от строительства станции и готова продать реакторы Украине.

Стоимость реакторов – 600 млн евро.

Энергоатом планирует достроить энергоблок №3 Хмельницкой АЭС в течение трех лет, а №4 – через год или полтора после предыдущего.

  • 11 февраля Верховная Рада разрешила Энергоатому заключить договор с болгарской НЭК "ЭАД" на приобретение корпусов ядерных реакторов для Хмельницкой атомной станции.
  • Из-за значительного сопротивления в парламенте принятие законопроекта происходило необычным образом – через правку к несвязанному законопроекту №11392, проголосованному ранее в первом чтении. При рассмотрении законопроекта ко второму, финальному чтению его текст полностью стерли и заменили другим.
  • Принятое решение не дает согласия на строительство энергоблоков – только на приобретение реакторов.
Читайте также
"Пусть голосуют, мне все равно". Галущенко – о постановлении по его увольнению