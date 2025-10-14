Знижує цукор, підвищує метаболізм: броколі знову у фокусі науковців

Фото: Depositphotos

Ще якихось тридцять років тому броколі сприймали як нудний овоч зі шкільної їдальні — зелений гарнір без смаку, який діти намагалися обійти стороною. Сьогодні ж це одна з наймодніших рослин на планеті, зірка тарілок найкращих ресторанів і невід’ємний елемент раціону всіх, хто дбає про здоров’я, довголіття та якість життя. Її називають "королевою хрестоцвітих" — не лише за насичений смак, а й за майже фантастичні властивості, підтверджені десятками наукових досліджень.

Броколі — це різновид капусти, який з’явився ще у Стародавньому Римі. Вона цінувалася не лише як їжа, а й як лікувальний засіб: лікарі античності радили вживати її для покращення травлення та зміцнення організму. Сьогодні сучасна наука підтверджує те, що інтуїтивно знали ще римляни: броколі містить велику кількість вітамінів С, К, групи B, а також фолієву кислоту, калій і кальцій. Важливо, що навіть після термічної обробки значна частина цих речовин зберігається, роблячи овоч надзвичайно корисним у будь-якому вигляді.

Особливу увагу броколі привернула після того, як науковці виявили в ній сульфорафан — біоактивну сполуку, яка запускає механізми детоксикації в клітинах, допомагає організму боротися з окислювальним стресом і може знижувати ризик розвитку деяких онкологічних захворювань. Дослідження також показують, що регулярне споживання броколі сприяє зменшенню рівня "поганого" холестерину, покращує чутливість до інсуліну й навіть позитивно впливає на роботу мозку, захищаючи нейрони від передчасного старіння.

Броколі — справжній супергерой серед овочів. Вона походить із Середземномор’я, але прославилася ще в Італії задовго до того, як її завезли до Америки завдяки італійським емігрантам. Найближчий родич броколі — цвітна капуста, проте за складом броколі набагато потужніша: у ній більше вітаміну С, ніж у апельсині, і більше кальцію, ніж у склянці молока. Науковці навіть жартують, що якби броколі продавали як модну біодобавку, а не як "овоч", її б їли всі без винятку. Вона містить сульфорафан — речовину, яка активує гени, що допомагають клітинам боротися зі старінням і токсинами. І водночас броколі залишається простим, доступним і напрочуд універсальним продуктом — від ніжних крем-супів до хрустких азійських страв із воків. Не дивно, що броколі стрімко увірвалася до світу гастрономії. Її активно використовують не лише як гарнір, а й як основний інгредієнт: крем-супи, піци з броколі, салати з тахіні, паста з броколі та анчоусами — цей овоч здатен бути і делікатесом, і базовим елементом щоденного раціону. Особливо популярним став тренд на легке обсмаження броколі на грилі або в духовці — так вона зберігає структуру, набуває горіхового присмаку й чудово поєднується з лимонним соком і пармезаном.

Ще один аргумент на користь броколі — її універсальність у плануванні здорового харчування. Завдяки низькій калорійності та високій концентрації клітковини вона створює відчуття ситості, що допомагає контролювати вагу. А комбінація антиоксидантів робить її незамінною частиною раціону людей, які прагнуть уповільнити процеси старіння. Додаючи броколі кілька разів на тиждень у меню, можна суттєво підсилити захисні сили організму.

Щоб отримати максимум користі, важливо обирати свіжі суцвіття з насиченим зеленим кольором і щільною структурою. Така броколі має найвищий вміст біоактивних речовин і найкраще розкриває смак у стравах.

Броколі вже давно перестала бути просто овочем на тарілці — це символ нової кулінарної філософії, де здоров’я, смак і наука зустрічаються в одній страві. У світі, де харчування дедалі частіше стає інструментом профілактики хвороб, цей зелений "супергерой" із городу стає не модою, а необхідністю. І, можливо, саме з невеликої порції броколі сьогодні починається наше здорове завтра.