15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Дійшов фіналу черговий етап програми підтримки ветеранського бізнесу, ініційованої банком ПУМБ у межах платформи інтеграції ветеранів і ветеранок "Жити назустріч" та в партнерстві з Future Development Agency і KSE Business School.

15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Фінансування від 500 тисяч до 1 мільйона гривень для запуску чи розвитку власної справи отримали команди ветеранів і ветеранок, захисників і захисниць та їхніх близьких, які пліч-о-пліч створили й успішно презентували свої бізнес-плани, тим самим довівши, що поруч із надійними партнерами можна здолати будь-яку дистанцію.

А команди фіналістів подолали чималий шлях. З 297 отриманих на участь заявок 30 команд було відібрано для курсу навчання з бізнес-експертами й менторами-підприємцями. По завершенню навчання у KSE Business School 24 команди представили на розгляд журі свої бізнес-плани. А за результатами захисту, який відбувся в Києві 20 грудня, було обрано переможців.

15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Програма передбачала виділення грантів десятьом фіналістам. Але після розгляду всіх презентацій банк ПУМБ прийняв рішення надати 15 грантів, оскільки всі ці команди презентували бізнес-плани, варті того, аби бути втіленими в життя.

15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Кожна вимріяна та прорахована командами справа – від виробництва тактичного спорядження до дитячої школи, від видавництва до СТО – взірець не лише успішного бізнес-проєкту, а й креативності, відданості своїй справі й людяності.

15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Отже, гранти розміром в 1 мільйон гривень отримали:

  1. Drive for Life, сервіс переобладнання авто для людей з інвалідністю та СТО
  2. "Сушена Радість", м'ясні снеки та джерки
  3. "Кузовний центр", комплексний ремонт авто з фарбуванням
  4. DTM PSDіnfo, розробка та виготовлення високотехнологічного одягу і спорядження
  5. Pro.Talo, будівництво каркасних будинків під ключ
  6. "Велма", виробництво одягу
15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

А гранти по 500 тисяч гривень було надано:

  1. 100HiD, виробництво тактичного спорядження
  2. LIZMARK, виготовлення підйомників для маломобільних груп людей
  3. "Лавандача", рекреація та виробництво лаванди
  4. "Фабрика паперових літачків", авіаційні паперові сувеніри
  5. Компанія з виробництва інноваційних ППУ-вуликів
  6. School of modern skills, дитяча ІТ-школа
  7. "Корововк", самобутні кахлі
  8. "Відеостудія 7/3", простір для створення відео, подкастів та фотозйомок
  9. "Стилет і стилос",видавництво
15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Шлях фіналістів триває: тепер вони розвиватимуть свою справу за підтримки менторів та експертів програми, які ще три місяці допомагатимуть власникам організовувати запуск або реновацію бізнесу.

Триватиме далі й ініціатива. Адже програма наочно показала, який потенціал має ветеранський бізнес. А надто – за підтримки надійних партнерів: рідних і близьких людей, а також менторів, експертів та інвесторів. Тож у 2025 році відбудеться новий набір команд із ветеранів/-ок або військовослужбовців/-виць та їх близьких і друзів, які готові разом працювати над власною справою!

15 ветеранських бізнесів отримали фінансування від ПУМБ

Про старт набору наступного року, а також про цьогорічних фіналістів і те, як підтримати їхній бізнес, можна більше дізнатися в телеграм-каналі платформи ПУМБ "Жити назустріч". Долучайтеся та крокуйте назустріч одне одному разом з нами!

банк ПУМБфінансова підтримкаветеранський бізнесбізнес-грантирозвиток підприємництва