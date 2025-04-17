80 рішучих кроків до мрії: фінал програми "Мрій та Досягай"

Програму було створено для внутрішньо переміщених жінок, які через війну втратили роботу, бізнес чи можливість заробляти

*Photo by Impact Force. Команда Impact Force та ООН Жінки, ментори та учасниці програми «Мрій та Досягай»

Повномасштабна війна принесла українкам не лише втрати й біль, але й виклик — почати все з початку. Змінити професію, заснувати власну справу, повернути собі відчуття стабільності та контролю над життям. Саме на перетині цих потреб і народилася ідея освітньої програми "Мрій та Досягай" — ініціативи, яка стала безпечним стартовим майданчиком для багатьох жінок, що опинилися у скрутних обставинах.

Програму було створено для внутрішньо переміщених жінок, які через війну втратили роботу, бізнес чи можливість заробляти. Мета програми — навчити учасниць створювати або масштабувати онлайн-бізнеси та надати реальну фінансову підтримку у розмірі 1000 доларів США після завершення навчання. Цю ініціативу реалізувала громадська організація Impact Force у партнерстві з ООН Жінки, за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес і фінансування урядів Ісландії та Франції.

*Photo by Impact Force. Сабін Фрейзер Гюнеш, Представниця ООН Жінки

Це вже другий сезон програми. Цього року бажання долучитися до неї виявили понад 2500 жінок — у три рази більше, ніж торік. Серед них було обрано 80 учасниць, кожна з яких має свою непросту історію та величезну мотивацію. Хтось залишився без дому, хтось втратив бізнес, хтось — віру в себе. Але всі вони отримали шанс на новий початок.

Протягом інтенсивного навчання, яке тривало три місяці, жінки опановували основи підприємництва, фінансового планування, онлайн-продажів, маркетингу та роботи з цифровими платформами.

Перші результати опитування учасниць по завершенню програми, показали, що:

91% учасниць стали більш впевненими у власних силах та знаннях для старту або розвитку свого онлайн-бізнесу.

76% учасниць вже мають бізнес або планують його зареєструвати після завершення програми.

56% учасниць знайшли перших клієнтів або збільшили їх кількість як мінімум в 1,5 раза.

40% учасниць вже мають перший прибуток зі свого бізнесу або збільшили його рівень під час проходження програми.

*Photo by Impact Force. Андрій Ремізов, Директор ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту"

Кульмінацією програми став Демо День, сповнений емоцій, ідей та впевненості. Десять фіналісток презентували свої бізнес-ідеї та персональні історії, щоб продемонструвати трансформацію від початку навчання до запуску власного проєкту. У межах заходу відбулася відкрита розмова з бізнес-лідерками та підприємницями компаній Softserve, Jerelia та Musthave, які поділилися власним досвідом, інсайтами та практичними порадами щодо розвитку власної справи, професійного зростання та створення екосистеми підтримки для жінок у бізнесі.

Окрему цінність програми "Мрій та Досягай" становить різноманіття бізнесів, які започаткували або розвинули її учасниці. Серед них — студія інклюзивного дизайну, крафтове виробництво одягу, головних уборів, прикрас, аксесуарів, декору, іграшок, створення десертів та смаколиків. У програмі брали участь представниці б’юті-сфери, засновниці різноманітних освітніх платформ і проєктів, студій йоги, медитації та фітнесу, фотографки, які через об’єктив допомагають жінкам прийняти свою унікальність і внутрішню силу. Завдяки освітній програмі поштовх до розвитку отримали адвокатське бюро, івент-агенція, студія графічного дизайну, кав’ярня із соціальною місією, сервіс клінінгу та компанія, яка надає послуги машинної штукатурки.

*Photo by Impact Force

"Я безмежно вдячна проєкту — це були неймовірні трансформаційні місяці! Стільки знань, стільки інсайтів! Спочатку все здавалося незрозумілим і трохи лякало, але тепер я точно знаю: я на своєму місці. Я прийшла з однією ідеєю, а знайшла справжнє покликання — справу, до якої лежить душа. І разом із цим прийшло відчуття гармонії, впевненості та натхнення. Я створюю свій бізнес з нуля, і вже є перші продажі, черга на передзамовлення — і це тільки початок. Моє нове життя почалося тут!" – ділиться Людмила Міщенко,учасниця програми та засновниця бренду одягу "З.ЛЮКА".

"Після участі в програмі мій фінансовий обіг виріс у 1,5 рази, кількість клієнтів — також у 1,5 рази, а прибуток зріс на 10%. Але найцінніше — це впевненість, яку я здобула. Тепер я сміливо знімаю відео, активно вивчаю штучний інтелект і точно знаю: мій бізнес має потенціал рости далі. Щиро вдячна менторам і команді за підтримку та надзвичайно корисні знання" – розповідає Ірина Багненко, учасниця програми та професійна рієлторка.

*Photo by Impact Force. Тетяна Пономаренко, учасниця програми

"Я прийшла на програму з ідеєю відкрити кав’ярню, але під час навчання зрозуміла, що зараз мені під силу щось інше — реальніше, ближче до мого досвіду й потреб ринку. Так з’явився онлайн кондитерський клуб, який уже працює. Це перші продажі, перші клієнти — і велика особиста перемога, бо раніше не було нічого. Програма допомогла мені перетворити ідею на дію, дати старт бізнесу без страху. Тепер я планую інвестувати у просування та роботу з продюсеркою, щоб масштабуватись і розвивати жіночу спільноту довкола солодких рецептів." – ділиться Олександра Цигель, учасниця програми та засновниця онлайн-спільноти для жінок "Suncake Club".

До підтримки фінального заходу долучилися компанії-партнери, серед яких SoftServe, Unilever, Джерелія, Laba, Digital Data Consulting, MustHave та Art Bro. А також медіапартнери: Українки, Рубрика та Womo.ua.

Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, кожен новий жіночий бізнес — це крок до економічної стійкості, підтримка родини, громади, держави. І приклад того, як можна мріяти, діяти й досягати — попри все.