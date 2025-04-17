80 рішучих кроків до мрії: фінал програми "Мрій та Досягай"
Повномасштабна війна принесла українкам не лише втрати й біль, але й виклик — почати все з початку. Змінити професію, заснувати власну справу, повернути собі відчуття стабільності та контролю над життям. Саме на перетині цих потреб і народилася ідея освітньої програми "Мрій та Досягай" — ініціативи, яка стала безпечним стартовим майданчиком для багатьох жінок, що опинилися у скрутних обставинах.
Програму було створено для внутрішньо переміщених жінок, які через війну втратили роботу, бізнес чи можливість заробляти. Мета програми — навчити учасниць створювати або масштабувати онлайн-бізнеси та надати реальну фінансову підтримку у розмірі 1000 доларів США після завершення навчання. Цю ініціативу реалізувала громадська організація Impact Force у партнерстві з ООН Жінки, за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес і фінансування урядів Ісландії та Франції.
Це вже другий сезон програми. Цього року бажання долучитися до неї виявили понад 2500 жінок — у три рази більше, ніж торік. Серед них було обрано 80 учасниць, кожна з яких має свою непросту історію та величезну мотивацію. Хтось залишився без дому, хтось втратив бізнес, хтось — віру в себе. Але всі вони отримали шанс на новий початок.
Протягом інтенсивного навчання, яке тривало три місяці, жінки опановували основи підприємництва, фінансового планування, онлайн-продажів, маркетингу та роботи з цифровими платформами.
Перші результати опитування учасниць по завершенню програми, показали, що:
91% учасниць стали більш впевненими у власних силах та знаннях для старту або розвитку свого онлайн-бізнесу.
76% учасниць вже мають бізнес або планують його зареєструвати після завершення програми.
56% учасниць знайшли перших клієнтів або збільшили їх кількість як мінімум в 1,5 раза.
40% учасниць вже мають перший прибуток зі свого бізнесу або збільшили його рівень під час проходження програми.
Кульмінацією програми став Демо День, сповнений емоцій, ідей та впевненості. Десять фіналісток презентували свої бізнес-ідеї та персональні історії, щоб продемонструвати трансформацію від початку навчання до запуску власного проєкту. У межах заходу відбулася відкрита розмова з бізнес-лідерками та підприємницями компаній Softserve, Jerelia та Musthave, які поділилися власним досвідом, інсайтами та практичними порадами щодо розвитку власної справи, професійного зростання та створення екосистеми підтримки для жінок у бізнесі.
Окрему цінність програми "Мрій та Досягай" становить різноманіття бізнесів, які започаткували або розвинули її учасниці. Серед них — студія інклюзивного дизайну, крафтове виробництво одягу, головних уборів, прикрас, аксесуарів, декору, іграшок, створення десертів та смаколиків. У програмі брали участь представниці б’юті-сфери, засновниці різноманітних освітніх платформ і проєктів, студій йоги, медитації та фітнесу, фотографки, які через об’єктив допомагають жінкам прийняти свою унікальність і внутрішню силу. Завдяки освітній програмі поштовх до розвитку отримали адвокатське бюро, івент-агенція, студія графічного дизайну, кав’ярня із соціальною місією, сервіс клінінгу та компанія, яка надає послуги машинної штукатурки.
"Я безмежно вдячна проєкту — це були неймовірні трансформаційні місяці! Стільки знань, стільки інсайтів! Спочатку все здавалося незрозумілим і трохи лякало, але тепер я точно знаю: я на своєму місці. Я прийшла з однією ідеєю, а знайшла справжнє покликання — справу, до якої лежить душа. І разом із цим прийшло відчуття гармонії, впевненості та натхнення. Я створюю свій бізнес з нуля, і вже є перші продажі, черга на передзамовлення — і це тільки початок. Моє нове життя почалося тут!" – ділиться Людмила Міщенко,учасниця програми та засновниця бренду одягу "З.ЛЮКА".
"Після участі в програмі мій фінансовий обіг виріс у 1,5 рази, кількість клієнтів — також у 1,5 рази, а прибуток зріс на 10%. Але найцінніше — це впевненість, яку я здобула. Тепер я сміливо знімаю відео, активно вивчаю штучний інтелект і точно знаю: мій бізнес має потенціал рости далі. Щиро вдячна менторам і команді за підтримку та надзвичайно корисні знання" – розповідає Ірина Багненко, учасниця програми та професійна рієлторка.
"Я прийшла на програму з ідеєю відкрити кав’ярню, але під час навчання зрозуміла, що зараз мені під силу щось інше — реальніше, ближче до мого досвіду й потреб ринку. Так з’явився онлайн кондитерський клуб, який уже працює. Це перші продажі, перші клієнти — і велика особиста перемога, бо раніше не було нічого. Програма допомогла мені перетворити ідею на дію, дати старт бізнесу без страху. Тепер я планую інвестувати у просування та роботу з продюсеркою, щоб масштабуватись і розвивати жіночу спільноту довкола солодких рецептів." – ділиться Олександра Цигель, учасниця програми та засновниця онлайн-спільноти для жінок "Suncake Club".
До підтримки фінального заходу долучилися компанії-партнери, серед яких SoftServe, Unilever, Джерелія, Laba, Digital Data Consulting, MustHave та Art Bro. А також медіапартнери: Українки, Рубрика та Womo.ua.
Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, кожен новий жіночий бізнес — це крок до економічної стійкості, підтримка родини, громади, держави. І приклад того, як можна мріяти, діяти й досягати — попри все.