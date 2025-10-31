АДПУ відстояла продовження мораторію на експорт деревини

За ініціативи Асоціації деревообробних підприємств України уряд ухвалив постанову, якою встановлено "нульову квоту" на експорт лісоматеріалів необроблених (код УКТЗЕД 4403). Це рішення фактично продовжує дію мораторію на експорт кругляка до моменту набрання чинності нового закону про ринок деревини.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, в документі враховані саме пропозиції АДПУ, спрямовані на збереження української сировини для внутрішнього виробника та стабільну роботу деревообробних підприємств.

"Ми відстояли інтерес українського виробника. Впровадження нульової квоти на експорт на рівні Постанови КМУ було єдиним можливим правильним рішення в умовах відсутності законодавчих актів. Продовження мораторію гарантує, що українська деревина працюватиме на українську економіку, а не піде за безцінь за кордон. Дякуємо всім представникам галузі, які підтримали ініціативу АДПУ, та Кабінету Міністрів України — за те, що почув голос ринку", — зазначив Павло Васильєв, голова АДПУ.

В асоціації наголошують, що ухвалене рішення — приклад ефективного діалогу бізнесу та влади, спрямованого на захист стратегічного ресурсу країни.