Амерікан Юніверсіті Київ спільно з Єдина Школа запустили Всеукраїнський конкурс Smart Challenge

З 12 по 31 березня 2024 відкрита реєстрація на Всеукраїнський конкурс SMART CHALLENGE.

Ця унікальна можливість організована завдяки співпраці Єдина Школа та Амерікан Юніверсіті Київ (АЮК), щоб відкрити нові горизонти для талановитих молодих українців, які прагнуть здобути освіту світового класу в Україні.

У конкурсі можуть взяти учать усі обдаровані 11-класники, які люблять математику та англійську мову, мають 10+ балів з цих предметів та хочуть здобути високоякісну вищу освіту, яка відповідає найвищим американським стандартам.

Три переможці конкурсу отримають гранти з повним стипендіальним покриттям навчання на обраній бакалаврській програмі за напрямами IT або менеджменту в Амерікан Юніверсіті Київ. Освітні програми АЮК розроблені на основі програм Arizona State University (ASU) та пропонують навчання англійською мовою під керівництвом провідних міжнародних професорів та експертів галузі.

Конкурс проходитиме у 2 етапи:

1-й етап: 6 квітня 2024 року усі зареєстровані на конкурс учні змагатимуться за першість з математики онлайн у системі "Єдина Школа". Тести з математики були розроблені командою вчителів з різних регіонів України спеціально для Smart Challenge.

2-й етап: 27 квітня 2024 року відбудеться написання есею англійською мовою очно у кампусі Амерікан Юніверсіті Київ. Учні матимуть змогу продемонструвати свій рівень володіння англійською мовою та розкрити свій світогляд.

Переможців визначатиме Конкурсний комітет, у який увійшли:

Роман Шеремета, ректор-засновник АЮК;

Олексій Кошевець, керівник проєкту Єдина Школа;

Людмила Долгоновська, керівниця служби Президента АЮК;

Марина Лютинська, директорка з регіонального розвитку проєкту Єдина Школа

Олександра Антонюк, запрошена професорка АЮК.

Деталі та умови конкурсу доступні на сайті https://smartchallenge.auk.edu.ua/

Подати заявку для участі у Smart Challenge можна тут.





Aмерікан Юніверсіті Київ є першим приватним університетом, який пропонує високі стандарти вищої американської освіти в Україні у сфері бізнесу, менеджменту та ІТ, а також короткострокові програми навчання впродовж життя, завдяки партнерству з Arizona State University (ASU), одним із найбільших університетів США, який за рейтингом US News & World Report є найінноваційнішим університетом Америки.

Єдина Школа — освітня інформаційна система, яка забезпечує єдиний цифровий простір для всіх учасників освітнього процесу. Система здійснює навчально-методичне забезпечення переходу закладів загальної середньої освіти на безпаперове ведення шкільних журналів, а також забезпечує педагогів, дітей та їхніх батьків інструментами ефективної взаємодії, а керівників закладів освіти – засобами прийняття управлінських рішень. Ці можливості впроваджено в модулях: електронний журнал, адміністрування, електронний щоденник, аналітика та звітування, дистанційне навчання та тестування.